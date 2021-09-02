UİGAD'da kongre heyecanı! Cesim Yener güven tazeledi

Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği, 31 Ağustos 2021 Salı günü gerçekleştirilen olağan kongrede Genel Başkan Cesim Yener güven tazeledi.

UİGAD Olağan Genel Kurulu, 31 Ağustos 2021 Salı günü dernek merkezinde gerçekleştirildi. Kongrede, UİGAD yönetimi ve il temsilcilerinin talebi üzerine mevcut Genel Başkan Cesim Yener tekrar aday oldu. Açılış konuşmalarının ardından divan seçildi. Kurulun ana gündemindeki yönetim faaliyet raporları ve denetim kurulu raporları okunarak, ibra edildi. Tek listenin katıldığı kongrede Cesim Yener ve yönetimi yeniden seçilerek, güven tazeledi.

Cesim Yener, kongre sonrası yaptığı açıklamada, teveccüh göstererek aday olmasını isteyen ve yeniden seçilmesini sağlayan UİGAD üyelerine ve il temsilcilerine teşekkür etti. Yener, yeni dönemde gerçekleştirilecek projeler hakkında da bilgi verdi. Meslektaşlarıyla birlikte çalışmalara daha fazla ağırlık vereceklerini kaydeden Yener, internet medyasının kronik problemlerine odaklanarak, çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

"GENÇLERİMİZİ TEŞVİK EDECEĞİZ"

Yener, teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı; "Gazetecilik zor bir meslek. Gecesini gündüzüne katarak halkımızı doğru haberle bilgilendirmek için çalışan siz değerli meslektaşlarıma öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım birlikte verimli bir dönemi geride bıraktık. Yeni dönemde de benimle yola devam etmek isteyen siz değerli UİGAD ailem ile birlikte internet gazeteciliği ve gazeteci meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretme gayesinde olacağız. Yeni dönemde UİGAD olarak sadece bu sektörün sorunlarını değil gençlerimizin de bu mesleğe adım atmaya teşvik edeceğiz. Eğitimsel faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları orta öğretim seviyesinden ön lisans ve lisans seviyesine kadar sürdüreceğiz."

"BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Yener, sözlerinin devamında şunları kaydetti; "Yönetimim ile birlikte göreve geldiğimiz günden itibaren hayal olarak görülen birçok projeyi hayata geçirdik. Projelerimizin içerisinde en fazla üzerine düştüğümüz ise derneğimiz tarafından hazırlanan 23 maddelik İnternet Gazeteciliği Yasa Tasarısı Teklifinin yasalaşması yönünde sürdürdüğümüz çalışmalarımız oldu. Bu yasa çalışmamız ile temsilcilerimiz ve üyelerimiz ile birlikte UİGAD'ın sesini her platformda duyurmaya çalıştık. Hatta sadece derneğimizin değil, basın camiasında ki her bir emekçinin sesine ses olmak için bu yola girdik. Bu vesileyle olağan kongremizde teveccüh göstererek yeni dönemde aday olmamı isteyen değerli yönetimim ve üyelerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, yeni dönemde hep birlikte daha güçlü projelerle UİGAD'ımızı daha iyi yerlere getirmek için canla başla çalışacağımın sözünü veriyorum."