Uib Koordinatör Başkanı Sabuncu: İhracatta Yeni Başarı Hikayeleri Yazacağız

ULUDAĞ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2018'in 'ihracatta rekorlar yılı' olarak açıklanmasının ardından, Şubat ayı ihracat artışında Türkiye ortalamasını ikiye katladı. UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, "İhracatta yeni başarı hikayeleri yazacağız" dedi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri, Şubat ayında yüzde 28 artışla 2 milyar 884 milyon dolarlık ihracata imza attı. Böylece UİB, şubat ihracat artış oranında, yüzde 14.8 olan Türkiye ihracat ortalamasının yaklaşık iki katı ihracat artışı yakaladı. 2018'in ilk iki ayındaki toplam ihracatını yüzde 21 oranında artıran UİB'in son 12 aylık ihracatı ise yüzde 19 artarak 30 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UİB'in ihracatında en büyük pay sahibi Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 artışla, 2 milyar 553 milyon dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 1 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasındaki iki aylık ihracatı ise yüzde 21 artarak 4 milyar 598 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 20 artışla 26 milyar 387 milyon dolar seviyesine ulaştı.

'KDV SORUNU ORTADAN KALKACAK'

Birlik olarak Şubat ayında da ihracat artışlarını sürdürdüklerinin altını çizen UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, 2018'in ihracatta yeni başarı hikayelerinin yazılacağı bir yıl olacağını söyledi.

Orhan Sabuncu, geçen günlerde KDV Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısının TBMM'ye sevk edilmesini de değerlendirdi. Bu konudaki bir reformun gerekli olduğuna değinen Sabuncu, şirketlerin en fazla sorun yaşadığı alanların başında devreden KDV konusunun yer aldığını bildirdi. Düzenleme ile bu sorunun ortadan kalkacağına inandıklarını kaydeden Sabuncu, "İhracatçı firmalarımız bir yandan üretim, yatırım ve pazarlama ile uğraşırken, diğer yandan da KDV alacakları devlette birikiyor. Bu konunun kalıcı bir çözüm beklediği aşikar. Sorun ortadan kalktığında yatırım ve ihracatın yukarı doğru bir ivme kazanacağını düşünüyor, bu noktada UİB olarak çözüm için adım atan Maliye Bakanımız Naci Ağbal'a teşekkür ediyoruz" dedi.

- Bursa