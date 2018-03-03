Uib'in Şubatta İhracatı Yüzde 28 Arttı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla şubat ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 2 milyar 884 milyon dolar oldu.

UİB'ten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk iki ayındaki toplam ihracatını yüzde 21 artıran birliğin son 12 aylık ihracatı da yüzde 19 yükselerek 30 milyar dolara seviyesinde gerçekleşti.

UİB, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 2 milyar 884 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece UİB, yüzde 14,8 seviyesinde artan ülke ortalamasının yaklaşık iki katına yakın ihracat artışına imza attı.

Birliklerin ihracatları

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artışla 2 milyar 553 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. OİB'in 1 Ocak-28 Şubat'taki ihracatı, yüzde 21 artarak 4 milyar 598 milyon dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) şubat ayı ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 yükselerek, 106 milyon 948 bin dolar oldu. Birliğin yılın ilk iki ayındaki ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 209 milyon 889 bin dolara çıktı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19'luk artışla 49,5 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'in 2018'in ilk iki ayındaki ihracatı yüzde 21,62 yükselerek, 98 milyon 443 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) şubat ayı ihracatı, yüzde 8 düşerek 11 milyon 979 bin dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB'in ocak ve şubat ihracatı 24 milyon 797 bin dolar oldu.

Şubat ayında yüzde 32,84 artışla 5 milyon 664 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) ilk iki aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,55 yükselerek 12 milyon 231 bin dolara çıktı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,79 artarak 156 milyon 826 bin dolar oldu.

"Yeni başarı hikayelerinin yazılacağı bir yıl olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, birliğin şubat ayında da ihracat artışını sürdürdüğünü belirterek, "2018 ihracatta yeni başarı hikayelerinin yazılacağı bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

KDV Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısına değinen Sabuncu, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir reform gerekliydi. Şirketlerin en fazla sorun yaşadığı alanların başında devreden KDV konusu yer alıyor. Düzenlemeyle bu sorunun ortadan kalkacağına inanıyoruz. İhracatçı firmalarımız bir yandan üretim, yatırım ve pazarlama ile uğraşırken diğer yandan da KDV alacakları devlette birikiyor. Bu konunun kalıcı bir çözüm beklediği aşikar. Sorun ortadan kalktığında yatırım ve ihracatın yukarı doğru bir ivme kazanacağını düşünüyor, bu noktada UİB olarak çözüm için adım atan Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal'a teşekkür ediyoruz."