UİB'in mart ayı ihracatı 3 milyar dolar oldu
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UİB'in mart ayı ihracatı 3 milyar dolar oldu

Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Ekonomi
UİB'in mart ayı ihracatı 3 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) üyesi firmalar mart ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) üyesi firmalar mart ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, üye firmaların geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı 27,5 milyar dolar oldu.

Birliğin mart ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artarak 3 milyar dolara çıktı.

Mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39'luk artışla 2 milyar 543 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı, 23 milyar 133 milyon dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28'lik artışla 109 milyon 443 bin dolarlık ihracat yaptı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı, 1 milyar 34 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 81 milyon 89 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) geriye dönük 12 aylık dönemde dış satımı 783 milyon 457 bin dolar oldu.

Söz konusu dönemde Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ihracatı 19 milyon dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ihracatı 9 milyon 720 bin dolar olarak kaydedildi.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı, 243 milyon dolar oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "İhracatımızdaki artış trendi devam ediyor. Mart ayında yüzde 40'lık artışla önemli bir ivme yakaladık. Tüm dünyayı etkileyen pandemiye rağmen üyelerimiz, istihdam, üretim, döviz girdisi, inovasyonla ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyük bir gayretle çalışmakta ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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