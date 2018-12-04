Uib'in Kasım Ayı İhracatı 2,9 Milyar Dolar

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla kasım ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,08 artarak 2,9 milyar dolar oldu.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ocak-kasım döneminde toplam ihracatı yüzde 13,23 artışla 30,2 milyar dolar seviyesine ulaşan Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 12,36 artarak 32,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Birlik üyelerinin kasım ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,08 artarak 2,9 milyar dolar oldu.

OİB'in ihracatı 2,4 milyar dolar

UİB çatısı altındaki birliklerden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 2,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 1 Ocak-30 Kasım dönemindeki ihracatı yüzde 12,46 artarak 26,2 milyar dolara, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 11,56 artarak 28,5 milyar dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 112,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in 11 aylık ihracatı ise 9,46 artarak 1,16 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 8,89 artarak 1,3 milyar dolar seviyesine geldi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,24 artışla 48,2 milyon dolarlık ihracat yaptı. UHKİB'in 2018'in 11 ayındaki ihracatı yüzde 15,12 artarak 593 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 13,69 artışla 631 milyon dolar oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) kasım ayı ihracatı ise yüzde 46 artarak 18 milyon doları buldu. UMSMİB'in 1 Ocak-30 Kasım ihracatı yüzde 12,96 artarak 162,7, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 8,83 artarak 175,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında yüzde 27,58'lik artışla 8,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 11 aylık ihracatı yüzde 12,76'lık yükselişle 120,8 milyon dolar oldu, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 14,09 artarak 130 milyon dolara ulaştı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,79 artışla 215 milyon dolar olarak açıklandı.

"İhracata omuz vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Birliğin sene başından bu yana başarılı bir ihracat performansı ortaya koyduğunu, yıl sonunda ihracat rekoru kırılacağını belirtti.

Çelik, birçok olumsuz gelişmeye rağmen Türkiye'nin 2018'de ihracatta sıçrama yaptığını vurgulayarak, "2018'de tüm zamanların rekorlarını kırarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarını yakalayacağız. 2019'un da ihracatta benzer bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Türk ihracatının lokomotif birliklerinden biri olarak 2019'da ihracata omuz vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verileri hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, ihracatı merkezine alan bir büyüme modeliyle hareket ediyor olması çok önemli. İhracat, ülkemizin ve bizlerin rakiplerimizle her alanda rekabet edebilmemize olanak tanıyor. Bu sebeple kalkınmamızı ve büyümemizi sürdürülebilir bir tabana oturtmak için ihracata daha fazla ağırlık vermeliyiz. Türkiye ihracatının bugünkü konuma gelmesinde ihracatı destekleyen yapısal reformlar büyük rol oynadı. Önümüzdeki yıl da benzer reformların devam etmesi çok önemli."