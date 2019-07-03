UİB'in haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

2019 ihracat rakamları açıklandı. Haziran ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan uzun bayram tatilinin de etkisi ile yüzde 13,92'lik bir oranla azalan UİB, geriye dönük 12 aylık dönemde de ihracatında yüzde 0,04 düşüş yaşayarak 31,7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

UİB'in Haziran 2019 ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik şunları söyledi: "Kaliteli ve yenilikçi ürün yelpazemiz, sürekli nitelikli ihracat düşünen vizyonumuz, pazar çeşitliliğimizi arttırma çalışmalarımız, alım heyetleri organizasyonlarımız, güçlü kurumlarla olan iş birliğimiz ve üyelerimizin gelişimlerine dair düzenlediğimiz eğitimlerimizle mevcut ihracatımızı artırmaya gayret gösteriyoruz."

Ülkemizin yüksek katma değerli üretim modelini ve ihracata dayalı kalkınma hedefini benimsediğini ve bu hedef doğrultusunda bütün kurumlarıyla çalıştığını ifade eden Çelik, "Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olarak her koşulda ihracatımızın niteliği ve niceliğini artırmaya, ülkemizin benimsediği hedefleri gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız. İhracat, üretim, istihdam ve dolayısıyla büyümek demektir. İhracat, ülkemizin rekabet gücünü arttırması, cari açığın kapanması demektir. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürmek ve ülkemizin ihracatla büyümesine katkı koymak için var gücümüzle çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

OİB'in ihracatı Haziran'da 1,9 milyar dolar…

Haziran ayında yüzde 14 düşüşle 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise yüzde 1,3 oranında azalışla 27,2 milyar dolar olarak açıklandı.

Tekstil ihracatı Haziran'da 73,2 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 27,96 düşüş göstererek 73,2 milyon dolarlık ihracata imza attı. Geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatı yüzde 2,05 oranında azalan UTİB, 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UHKİB'den Haziran'da 43,1 milyon dolarlık ihracat…

Haziran ayında 43,1 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), ihracatında yüzde 18,74'lük bir düşüş yaşadı. Geriye dönük 12 aylık ihracatını ise yüzde 8,9 artıran UHKİB, 657 milyon dolarlık ihracata imza attı.

UMSMİB'in Haziran ayı ihracatı 10,4 milyon dolar…

Haziran ayında 21,9 düşüşle 10,4 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 2,8 artışla 167 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UYMSİB'den Haziran ayında 28 milyon dolarlık ihracat…

Haziran ayında yüzde 2,79 düşüşle 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 12 düşüşle 123,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Haziran ayı ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 oranında azalarak 159,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: Bültenler