UİB'den temmuzda yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla temmuz ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,19 artarak 2 milyar 995 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,19 artan ihracat, geriye dönük 12 aylık 31 milyar 826 milyon dolar oldu.

UİB'in temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Meclis'te kabul edilen 11. Kalkınma Planı'nda ihracata atfedilen önem ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikalar Kurulunun yapmış olduğu politika faiz indiriminin ardından temmuz ayındaki ihracat rakamlarının da olumlu seyretmesinin, gelecek dönem adına önemli fırsatlar doğuracağını vurguladı.

Son dönemde ekonomi alanındaki adımların ihracatın sürdürülebilirliği ve ekonominin büyümesine kaldığı yerden devam etmesi açısından iş dünyasına olumlu yansıyacağına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Rekabetçi, inovatif ve verimliliğe dayalı üretim anlayışının da yer aldığı 11. Kalkınma Planı'nda sürdürülebilir büyüme için sürdürülebilir ihracatın ne kadar önemli olduğuna dikkati çekilmiştir. İhracatı artırmak için üretim fonksiyonumuzun içine, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım gibi ürünlerin de mutlaka eklenmesi gerektiğini her platformda dile getirmeye özen gösteriyoruz. İhracatın ekonomi için öneminin öne çıktığı bugünlerde, gerçekleştirilecek bir sıçramanın aynı zamanda ülke ekonomisinde de bir sıçrama yaratacağı bilinciyle çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam etmemiz gerekiyor."

Çelik, ihracatı arttırmaya yönelik strateji ve planların sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olarak her ne koşulda olursa olsun ihracatımızın niteliği ve niceliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı bu anlayışla yılmadan sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,42'lik artışla 2 milyar 590 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) ihracatı yüzde 1,38'lik düşüşle 98 milyon 739 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), yüzde 9,02'lik artışla 61 milyon 570 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) de yüzde 2,24'lük artışla 16 milyon 400 bin dolarlık ihracat yaptı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ihracatı yüzde 60'lık artışla 13 milyon 600 bin dolara ulaştı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,66'lık artışla 214 milyon 400 bin dolar olarak açıklandı.

Kaynak: AA