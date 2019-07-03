UİB’den haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Haziran ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com
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