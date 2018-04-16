Uib'de Başarılı İhracatçılara Ödül

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği (UYMSİB) tarafından "2017 İhracatın Yıldızları" ödül töreni düzenlendi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül töreni öncesi UYMSİB genel kurul toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Cafer Aşkar, birliğin yeni başkanı oldu. Aşkar, başkanlığı Senih Yazgan'dan devraldı.

Aşkar, genel kurul sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal zenginliklerinin başında verimli topraklarının geldiğini belirterek, yaş meyve ve sebze ihracatını arttırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Aşkar, " Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle ihracatımız açısından bir takım sıkıntılar yaşadık ancak bunların hepsini atlattık. Şimdi rotamızı Uzakdoğu'ya çevirerek ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda fuar hazırlıkları yapıyoruz." dedi.

İhracatın Yıldızları ödül töreninde geçen yıl en fazla ihracatı yapan Alara Tarım, Alanar Meyve ve Gıda ile Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne başarı ödülü verildi.

Törende ayrıca geçen yıl ihracatta listeye giren firmalara da performanslarına göre altın, gümüş ve bronz ödüller takdim edildi.