UHM güçleri Hafter'e ait hava savunma sistemini transfer etti Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler tarafından imha edilen, Hafter'e ait hava savunma sistemi transfer edildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler tarafından imha edilen, Hafter'e ait hava savunma sistemi transfer edildi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler bugün ele geçirdikleri Vatiyye Hava Üssü'nde imha ettikleri Darbeci General Hafter'e ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini başkent Trablus'a sevk ederken, görüldü.

UMH güçleri, ülkenin batısındaki en stratejik askeri nokta olan Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ele geçirmek için 2 hafta önce operasyon başlatmıştı. - TRABLUS

Kaynak: İHA