Uğurtan Sayıner tedavi altına alındı Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle tanınan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olan Uğurtan Sayıner için yapılan çağrı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. Usta sanatçı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle tanınan usta tiyatrocunun yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle genel durumunun kötüleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Sayıner için dostlarının yaptığı çağrı yanıt buldu. Sayıner, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla ambulansla evinden alınarak Eşrefpaşa Hastanesi'ne getirildi. Usta tiyatrocuyla ilgilenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşref Paşa Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Ayşegül Özer Çelik, "Uğurtan Bey'in genel durum bozukluğu var. Hem ileri yaşla birlikte beslenmesi bozulunca sıvı elektrolit dengesizlikleri genel durumunu kötüleştirmiş. Şu anda bilinci açık, uyanık, bize gayet güzel cevap veriyor. Bir miktar destek tedaviye ihtiyacı olacak. Bu destek tedavisiyle daha iyi beslenerek toparlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Snob Magazin