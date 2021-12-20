Uğurlu Stat'ta sıra Karşıyaka'da

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Kaf – KafBornova'daki ilk maçına çıktı

Dünya Karşıyakalılar gününe denk gelen maçta Karşıyaka, Bornova Stadındaki ilk puanını aldı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, daha önce Göztepe ve Altay'ıSüper Lig'e uğurladıklarını hatırlatarak, ''Bornova'nın Karşıyaka'ya dauğurlu geleceğine inanıyorum'' dedi.

İzmir takımlarının uğurlu stadı haline gelen Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı artık Karşıyaka Futbol Takımına ev sahipliği yapıyor. Dünya Karşıyakalılar gününde Bornova'daki ilk maçına çıkan Yeşil - Kırmızılı ekip Kırıkkale BüyükAnadoluspor karşısında galibiyeti kaçırdı. 65. dakikada öne geçtiği karşılaşmanın son dakikalarında yediği golle sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Karşıyaka, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki ilk puanını aldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Stadı'nın İzmir futbolunun en sıkıntılı günlerinde kentin profesyonel liglerde mücadele eden takımlarına ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, ''Basketbolda örnek bir işbirliğine imza attığımız Karşıyaka Spor Kulübü, futbolda da artık Bornova'da. Geçmişte Göztepe'yi ve Altay'ı üst liglere gönderen uğurlu stadımızın Karşıyaka'ya da uğurlu geleceğine inanıyorum. Bugün alınan ilk puan, Karşıyaka'nın stadımızda alacağı pek çok puanın ilki olacağı inancıyla yeşil – kırmızılılara başarılar diliyorum'' dedi.

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