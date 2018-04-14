Uğurdağ: "İnegöl Ekonomisini Daha da Güçlendireceğiz"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın (İTSO) Yavuz Uğurdağ, ilçe ekonomisini daha da büyütmek için uygulayacakları projeleri İnegöl Kaymakamı Ali Akça'ya aktardı.

Güçlü bir ekonomiye sahip olan İnegöl'ün istihdama sağladığı katkı, düzenli olarak yıllardır fazla veren dış ticareti, planlı sanayileşmesi ve mobilya sektöründeki gücü ile dikkat çektiğine vurgu yapan Başkan Yavuz Uğurdağ, ilçe ekonomisinin daha da iyi duruma gelmesi için bir dizi proje hazırladıklarını belirtti. Heyecanlı bir ekip olduklarını vurgulayan Uğurdağ, "Yeni yönetim kurulumuzda gençler ve tecrübeli isimleri bir araya getirdik. Odamızın tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu üyesi de ekimizde yer aldı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve iş başına geldik. İlk yönetim kurulu toplantımızda TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi kampanyasına ayrılan bütçeyi yüzde 30 artırarak hızlı bir başlangıç yaptık" diye konuştu.

İnegöl ekonomisinde mobilya sektörünün önemli bir payı olduğunu kaydeden Başkan Yavuz Uğurdağ, yapacakları çalışmalar ile sektörün önünü daha fazla açılmayı planladıklarını söyledi. Bu sektöre katma değerinin yüksek olması, istihdam dostu olması ve diğer sektörlere olan katkısı nedeni ile önem verdiklerini ifade eden Uğurdağ, "Yılda 2 kez yapılan mobilya fuarlarında ilçemize çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi geliyor. Bu ziyaretçiler sadece mobilya almıyorlar. Otellerde kalıyor, alışveriş yapıyor, köftemizden yiyor, Oylat'a gidiyorlar. Böylece hem çarşı esnafımıza, hemde ilçemizin turizmine katkı sunuyorlar" dedi.

Yavuz Uğurdağ, yeni dönemde ilçedeki tüm sektörlerin önünü açacak projeleri olduğunu da vurguladı. İnegöl'ün köftesinin tüm dünyada tanınması, Oylat'a daha çok ziyaretçi gelmesi, İnegöl'ün mobilya kadar güçlü olan tekstil sektörü, son yıllarda çıkış yakalayan makine sektörü için bir dizi projeleri olduğunu ve verimli topraklarında yetişen tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için gıda sektörüne destek vereceklerinin de altını çizdi.

İnegöl Kaymakamı Ali Akça'da İnegöl'ün örnek bir üretim merkezi olarak Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. - BURSA