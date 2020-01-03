Uğurcan Özer 8 yaşında rehabilitasyon amaçlı yüzme sporuna başladım

03.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:17

Ülkeme ne kadar iyi olabileceğimi göstermek için elimden geleni yaptım

2020 için çok yoğun geçen bir antrenman programımız varMustafa AKIN - Ali Danaş İstanbul, - Yüzmede Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları 'nda final, Kıtalararası Boğaz Yarışı'nda 4 yıl üst üste birincilik, Balkan Şampiyonası'nda 3 altın madalyanın sahibi olan, triatlonda ise dünya kupasında 8'incilik elde eden milli paralimpik triatlon ve paralimpik yüzücü Uğurcan Özer, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sol kolunda olan 22 santim kısalıktan dolayı 8 yaşında rehabilitasyon amaçlı yüzme sporuna başladığını ifade eden Uğurcan Özer, Yüzme sporuna başladıktan sonra 13 yaşımda ilk profesyonel yüzme yarışıma katıldım, sonra da 16 yaşımda milli takıma girdim. Ülkemi Brezilya, İtalya, Almanya, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Belarus ve daha birçok Uluslararası yarışta temsil ettim. Son 1 yıldır da paratriatlon ile uğraşmaktayım. Her 2 branşta da milli takıma girdim ve ülkemi yurt dışında temsil edeceğim dedi.ÜLKEME NE KADAR İYİ OLABİLECEĞİMİ GÖSTERMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIMAkdeniz Oyunları'nda paralimpik yüzme branşında final yüzdüğünü dile getiren Uğurcan Özer, İrlanda Dublin'deki Avrupa Şampiyonası'nda yine kendi kategorimde final yüzdüm. Ülkeme bu seviyede ne kadar iyi olabileceğimi göstermek için elimden geleni yaptım. Kıtalararası Boğaz Yarışı'nda paralimpik branşta 4 yıl üst üste 1'inci oldum. Balkan Şampiyonası'nda da 3 altın madalyayla ülkeme dönüş yaptım. Kelebek, sırt, kurbağa ve serbest branşlarında da Türkiye rekorlarının sahibiyim diye konuştu.2020 İÇİN ÇOK YOĞUN GEÇEN BİR ANTRENMAN PROGRAMIMIZ VAR

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ve Olimpiyaları için hazırlıkların iyi gittiğini söyleyen Uğurcan Özer, Dolayısıyla 4 yılda bir yapılan bu şampiyonlar yüzünden çok yoğun geçen bir antrenman programımız var. Kondisyon, yükselti kamplarımız olsun, yurt dışındaki yarışlara hazırlık kapsamında yaptığımız kamplar olsun, en zor yıl bu yıl. Umarım iyi bir yıl geçirip, ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkeme Paratriatlon branşında ilk madalyayı getirmek istiyorum. Onun akabininde gerçekleştirilecek olan uluslararası şampiyonalarda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum şeklinde kunuştu.

Kaynak: DHA