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Uğurcan Çakır Şampiyonluk İstiyor!

Uğurcan Çakır, "Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum. Bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelinen noktada hem lige hem de kupaya yakınız" dedi.

10.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:53

Uğurcan Çakır, "Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum. Bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelinen noktada hem lige hem de kupaya yakınız" dedi.

Uğurcan Çakır Şampiyonluk İstiyor!
Kaynak: Dugout

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