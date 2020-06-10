Uğurcan Çakır Şampiyonluk İstiyor! Uğurcan Çakır, "Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum. Bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelinen noktada hem lige hem de kupaya yakınız" dedi.

Uğurcan Çakır, "Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum. Bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelinen noktada hem lige hem de kupaya yakınız" dedi. Kaynak: Dugout