Uğurcan Çakır: "Öncelikli hedefim Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak"
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Uğurcan Çakır: "Öncelikli hedefim Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak"

Trabzonspor'un başaralı kalecisi Uğurcan Çakır, kendisiyle ilgili gelen transfer tekliflerinin motivasyonunu arttırdığını belirterek, öncelikli hedefinin Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Uğurcan Çakır:
09.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:11

Trabzonspor'un başaralı kalecisi Uğurcan Çakır, kendisiyle ilgili gelen transfer tekliflerinin motivasyonunu arttırdığını belirterek, öncelikli hedefinin Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Çakır, Beşiktaş ve Galatasaray'ın altyapılarından döndükten sonra Trabzonspor serüveninin başladığını belirtti.

Trabzonspor'un 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, kulübün resmi dergisine açıklamalarda bulundu. Başarılı kaleci, 12 Haziran'da başlayacak olan lige takım olarak çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek, "Virüse bağlı vakaların azaldığını gördükçe alınan kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu ligin bir şekilde oynanması gerekiyor ve bizim iddiamız da büyük. Bu zamana kadar çok iyi bir şekilde geldik. Kalan sekiz haftada elimizden gelenin en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Hocalarımızla beraber en güzel şekilde hazırlığımızı yapıyoruz, İşin en zor ve kötü tarafı ise taraftarlardan yoksun olacak olmak. Maçı bir nevi taraftar için oynuyorsunuz. Onların yokluğu futbolu olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK"

Hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak ise Çakır, "Benimle ilgili gelen tekliflerin olması açıkçası motivasyonumu arttırıyor. Bu teklifler ışığında bazı şeyleri doğru yaptığımı görüyorum. Ben bu takıma yardım etmeyi ve şampiyonluk yaşamayı hedefliyordum. Bu hedefler doğrultusunda çalışınca doğal olarak milli takıma davet ve başka kulüplerden teklifler kendiliğinden geliyor. Ancak benim hedefim öncelikli olarak Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak. Tabii bunun yanı sıra Avrupa'ya transfer olup Trabzonspor'u orada da en iyi şekilde temsil etmek gibi bir hayalim var. Hedeflerime adım adım ve sırayla ilerlemek istiyorum" dedi.

"HÜSEYİN HOCANIN VARLIĞI BANA GÜVEN HİSSETTİRİYOR"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ile çok iyi bir diyalogları olduğunu ifade eden genç file bekçisi, "Hüseyin hoca öncelikle çok iyi bir insan. Oyuncularla kurduğu diyaloglar, taktik bilgisi ve anlayışı iyi olan bir teknik adam. Futboldan geldiği için oyuncaya yaklaşımı çok güzel. Varlığı bana kendimi güvenli hissettiriyor. Karşınızda size güvenen biri olunca onun için sahada her şeyi vermek istiyorsunuz. İnşallah kariyerinde büyük başarılar kazanır. Takım olarak kendisiyle çalışmaktan hepimiz çok memnunuz" şeklinde konuştu.

"ÖZ GÜVENİM AÇISINDAN YAKALADIĞIM ŞANSLAR ÖNEMLİYDİ"

Kaleciliğinin okulda oynadığı bir maçta keşfedildiğini belirten Uğurcan Çakır, "En büyük şansı beni kaleciliğe başlatan Nizam hoca verdi. Okulda oynadığım bir maçta beni keşfedip amatör bir kulübün altyapısında futbola başlamama sebep oldu. Kendisiyle çalışıp gelişme şansı da buldum. Trabzonspor'da katıldığım seçmelerde ise benzer şansı Bilal Çetinkaya hocam verdi. Profesyonel kariyerim başlayınca da şanslı dönemler yaşadım. Şota hoca döneminde dördüncü kaleci pozisyonundayken bir anda resmi maçta kaleye geçtim. Rıza hoca döneminde de şanslar buldum. Öz güvenim açısından bu şanslar önemliydi" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN ALTYAPILARINDAN DÖNDÜM"

Trabzonspor'un başaralı kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş ve Galatasaray'ın altyapılarından döndüğünü açıklayarak, "Oynadığım amatör bir maçta Beşiktaş'ın gözlemcisi tarafından beğenilmiş ve antrenmanlara davet edilmiştim. Oraya gittiğimde benim yaşımdaki kalecilerin fiziki durumu beni etkilemişti. 13 yaşındaydım ama daha önce kaleci antrenmanı hiç yapmamıştım. Bu nedenle oradakilerin arkasında kalmıştım. Bu sebeple de bir iki antrenman sonra oradan gönderilmiştim. Yine bir amatör maçta beğenilip Galatasaray seçmelerine davet edilmiştim ama olmadı. Sonrasında Trabzonspor serüvenim başladı ve hayallerim gerçek oldu" değerlendirmesinde bulundu.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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