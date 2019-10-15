Uğurcan çakır: ne mutlu türk'üm diyene

15.10.2019 01:07

Uğurcan Çakır, "Fransa'dan ülkemize güzel bir sonuçla dönüyoruz. Bize Fransa'da destek olan, Türkiye'den de dua gönderen herkese teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi. EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı oyuncularından Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mücadelenin ardından Milli takım oyuncularının asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaşan genç file bekçisi, "Fransa'dan ülkemize güzel bir sonuçla dönüyoruz. Takım arkadaşlarımı, ağabeylerimi mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bize Fransa'da destek olan, Türkiye'den de dua gönderen herkese teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA