Uğurcan Çakır kimdir? Genç kaleciye sosyal medyadan destek yağıyor!

02.09.2019 09:58

Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Maç, 1-1 berabere sona erdi. Maçın en iyileri arasında ise iki takımın kalecileri sayıldı. Kritik pozisyonlarda yaptıkları kurtarış ile Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a bir puan kazandırdı. Fakat maç sırasında ona yapılan kötü tezahüratlar ise sosyal medyada ismini TT yaptı. Genç kaleciye #SeninleyizUğurcan etiketiyle adeta destek mesajları yağıyor. Peki, Uğurcan Çakır kimdir, kaç yaşındadır?

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996'da Antalya'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan genç kaleci, 13 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı ve futbola da burada, Çekmeköyspor'un alt yapısında başladı.

Uğurcan Çakır, 2008-2009'de Çekmeköyspor'da oynadı. Sonraki sezon 2010-2011'de Yamanspor takımına geçti. 2012-2013 sezonunda ise 1461 Trabzon alt yapısına transfer oldu.

Uğurcan Çakır, sonraki yıllarda sırasıyla Trabzonspor U17, U19, U21 takımlarında forma giydi. A takımına 2014 yılında yükselen genç kaleci, 2015-2016 yılında bir seneliğine kiralık olarak 1461 Trabzon'a transfer oldu.

Uğurcan Çakır, 2018 yılında kendini A takımda gösterme fırsatı buldu. Onur'un yerine kaleye geçen genç file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla ilk onbirde yerini sağlamlaştırdı.

Genç kaleci, 2018'de U-21 Milli takımına çağrıldı ve bazı maçlarda kaleyi korudu. Fransa U21 ile oynanan karşılaşmada maçın yıldızı seçildi.