Uğurcan Çakır Karantina Günlerini Anlattı Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, karantina günlerinin nasıl geçtiğini, karantinadayken neler yaptığını anlattı. Bu durumun kalıcı olmadığını söyleyen başarılı file bekçisi, 'bu duruma pozitif yönden bakmaya çalışıyorum' dedi..

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, karantina günlerinin nasıl geçtiğini, karantinadayken neler yaptığını anlattı. Bu durumun kalıcı olmadığını söyleyen başarılı file bekçisi, 'bu duruma pozitif yönden bakmaya çalışıyorum' dedi. . Kaynak: Dugout