Uğurcan Çakır Karantina Günlerini Anlattı
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, karantina günlerinin nasıl geçtiğini, karantinadayken neler yaptığını anlattı. Bu durumun kalıcı olmadığını söyleyen başarılı file bekçisi, 'bu duruma pozitif yönden bakmaya çalışıyorum' dedi..
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, karantina günlerinin nasıl geçtiğini, karantinadayken neler yaptığını anlattı. Bu durumun kalıcı olmadığını söyleyen başarılı file bekçisi, 'bu duruma pozitif yönden bakmaya çalışıyorum' dedi.
.
Kaynak: Dugout