Uğurcan Çakır kalesini kapattı
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Uğurcan Çakır kalesini kapattı

Uğurcan Çakır kalesini kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, forma giydiği 34 maçın 13'ünde kalesini gole kapatarak ligde bu alanda zirvede yer aldı.

Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, forma giydiği 34 maçın 13'ünde kalesini gole kapatarak ligde bu alanda zirvede yer aldı.

Sezon sonunda transferi muhtemel en güçlü oyuncular arasında yer alan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 34 maçın 13'ünde kalesini gole kapatarak bu alanda zirvede yer aldı. Bordo-mavililerin Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan başarılı eldiven, adeta devleşti.

A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un '1' numarası olan Uğurcan, bu sezon kariyerinin en önemli dönemini yaşıyor. Süper Lig'de yüzde 77.3 kurtarış başarısıyla bu alanda da ilk sırada yer alan başarılı eldiveni, Muslera yüzde 74.3, Altay Bayındır yüzde 73.2 ve Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu da yüzde 66.7 ile takip etti.

13 maçta gol yemedi

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon kalesini 13 maçta gole kapattı. 96 dakikada bir kalesinde gol gören Çakır'ı, 12 karşılaşmayla Ersin Destanoğlu ile Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, 11 mücadeleyle Hatayspor'dan Munir ve 10 maçla Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takip etti.

Avcı'nın katkısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Uğurcan Çakır'ın performansına önemli katkı sağladı. Deneyimli teknik adam, takım savunmasını ön planda tuttu. Uğurcan, Avcı'nın görevde olmadığı Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 7 maçta forma giydi. Söz konusu maçlarda kalesinde 13 gol gören başarılı eldiven, Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra ise 28 müsabakada ağlarında 19 gole engel olamadı.

Kalesini gole kapattığı maçlar

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, bu sezon 10 takıma karşı 13 maçta kalesini gole kapadı. BB Erzurumspor, Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor, Göztepe, Denizlispor, Y. Malatyaspor, Gaziantep FK, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında Uğurcan, gol izin vermedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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