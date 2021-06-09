SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum"Kaleciliğe başlarken idolüm yoktu""Belçika'da Courtois, İngiltere'de Pickford""Avrupa hayalim de var"Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK / MARIENFELD (Almanya), (DHA) - Milli kaleci Uğurcan Çakır, "Kaleciliğe başlarken...

SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum

"Kaleciliğe başlarken idolüm yoktu"

"Belçika'da Courtois, İngiltere'de Pickford"

"Avrupa hayalim de var"

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK/ MARIENFELD (Almanya), (DHA) - Milli kaleci Uğurcan Çakır, "Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Tabii ki oynamak istiyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum. Çok şükür bugün buradayım. Çok çalıştım, çok emek verdim, çok acı çektim" dedi.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, EURO 2020 öncesi Almanya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kaleciliğe başladığı gün bu kadar hızlı bir şekilde yükseleceğini tahmin etmediğini vurgulayan Çakır, "Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Tabii ki oynamak istiyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum. Çok şükür bugün buradayım. Çok çalıştım, çok emek verdim, çok acı çektim. Başlarken idolüm yoktu, şu anda izlediğim kaleciler var ama idol gördüğüm bir kaleci açıkçası yok. Uğurcan Çakır olarak kendi yeteneklerimi geliştirmeye çalışıyorum. Beğendiğim kaleciler tabii ki var" diye konuştu.

"BELÇİKA'DA COURTOIS, İNGİLTERE'DE PICKFORD"

EURO 2020'de mücadele edecek takımların çok iyi kalecileri olduğunu söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Çok iyi kaleciler var. Belçika'da Courtois, İngiltere'de Pickford var. Hepsini takip ediyor ve maçlarını izlemeye çalışıyorum. İyi kaleciler ön plana çıkabilir. Sayısı da fazla. Ben de kendime güveniyorum. Hocam şans verirse en iyi performansımı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA HAYALİM DE VAR"

Transfer döneminde adı birçok Avrupa kulübü ile anılan Uğurcan Çakır, şu anda sadece milli takıma odaklandığını vurgulayarak, "Şu anda sadece Ay-Yıldızlı forma benim için önemli. Transfer konusu şu anda kafamda yok. Bunlarla rahatsız olmak istemiyorum. Konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum. Sadece milli takımın başarısına odaklıyım. Bunun için çalışacağım. Avrupa hayalim de var, ülkemi temsil etme hayalim de. En kısa yol da bir kaç gün sonraki maç. İnşallah hayırlısı olur" açıklamasında bulundu.

Öte yandan milli kaleci, "Trabzonspor'da kalıp şampiyonluk yaşadıktan sonra ayrılmak ister misin?" sorusuna ise "Kısmet ne ise o olsun, onu düşünmüyorum şu anda. Şu an sadece EURO 2020'ye odaklandım. Takımımız için çok önemli bir turnuva. Bunun bilincindeyiz" cevabını verdi.

SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum
SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum
SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum
SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum
SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum
SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum
SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Futbolun icat edildiği İngiltere'de Federasyon Başkanlığı'na tarihte ilk kez bir kadın geçiyor
Futbolun icat edildiği İngiltere'de Federasyon Başkanlığı'na tarihte ilk kez bir kadın geçiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Sarp Akkaya Demet Akalın Acun Ilıcalı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Uğurcan Çakır: Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 11:17:32. #1.16#

title