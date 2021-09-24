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Uğurcan Çakır: "İyi bir takım olduğumuzu zor şartlarda gösteriyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uğurcan Çakır:

Trabzonspor'un başaralı file bekçisi Uğurcan Çakır, iyi bir takım olduklarını zor şartlar altında gösterdiklerini belirterek, daha iyi olacaklarını söyledi.

Trabzonspor'un başaralı file bekçisi Uğurcan Çakır, iyi bir takım olduklarını zor şartlar altında gösterdiklerini belirterek, daha iyi olacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor karşısında 10 kişi oynamalarına rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla maça damgasını vurmuştu. Bordo-mavililerin başarılı kalecisi 8 kez gole geçit vermeyerek kariyerinin en iyi kurtarışlarını yaptığı sezonu yaşarken geride kalan 6 maçta ise yüzde 79.3'le Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalecilerini geride bıraktı.

Eski günlerinin sinyallerini verdi

2020-2021 sezonun sona ermesiyle birlikte transferi en çok konuşulan isimler arasında yer alan Uğurcan Çakır, Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımın başarısız performans ortaya koymasına rağmen 18 kurtarışla turnuvanın en çok kurtarışını yapan isim oldu. Avrupa Şampiyonası'nın ardından transferi gerçekleşmeyen ve performans düşüklüğü yaşayan başarılı eldiven Konyaspor karşısında eski günlerinin sinyalini verdi.

"İyi bir takım olduğumuzu zor şartlarda gösteriyoruz"

Trabzonspor Kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, iyi bir takım olduklarını zor şartlarda gösterdiklerini belirterek, yaptığı paylaşımda, "Biz iyi bir takımız ve bunu zor şartlarda da gösteriyoruz. Kazansaydık çok daha mutlu olacaktık. Futbol bir takım oyunu, puanları beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Arkadaşlarımın gayretini kutluyorum. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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