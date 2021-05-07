Uğurcan Çakır'dan sürpriz ziyaret

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, 83 yaşındaki Trabzon'lu Ahmet Dede'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, 83 yaşındaki Trabzon'lu Ahmet Dede'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

A Milli Takımın başarılı eldiveni ve Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde yaşayan Ahmet Kırcı (83), Ahmet Dede'yi ziyaret ederek formasını hediye etti.

Ramazan pidesi getirdi

Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır, Ahmet Dede'yi ziyaret giderken yolda bir fırına uğrayarak ramazan pidesi aldı. Fırın çalışanları milli kaleci 'den para almazken Uğurcan Çakır ise 'Trabzon böyle tanınıyorsan para almıyorlar "ifadelerini kullanarak çalışanlara teşekkür etti.

Ahmet dede, "25'i almadan bir yere gitme"

Uğurcan bana söz verdiyse gelir. Birde nasıl gelsin haftada 3 maç oynanıyor. Seni herhalde her yerden istiyorlar.25'i almadıktan sonra bir yere gitme. Bana kalırsa bir yıl daha kalsan daha iyi olur. Trabzonspor daha çok para kazanır. Hem sen hem kulüp kazanır. "diyerek Uğurcan Çakır'a tavsiye de bulundu

Ahmet Dede'nin sözleri üzerine ise Çakır, "Biz her zaman kulübün yanındayız" yanıtını veren Uğurcan Çakır, yanında getirdiği formasını Ahmet Dede'ye hediye etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı