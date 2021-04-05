Uğurcan Çakır'dan doğum gününde anlamlı kampanya
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Uğurcan Çakır'dan doğum gününde anlamlı kampanya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uğurcan Çakır'dan doğum gününde anlamlı kampanya

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, doğum gününde kendisine gelen hediyeleri UNICEF aracılığıyla zor durumdaki çocuklarla paylaştığını belirterek, herkesi buna katılmaya davet etti.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, doğum gününde kendisine gelen hediyeleri UNICEF aracılığıyla zor durumdaki çocuklarla paylaştığını belirterek, herkesi buna katılmaya davet etti.

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır doğum gününde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 25 yaşındaki kaleci UNICEF aracılığıyla doğum günü hediyelerini zor durumdaki çocuklarla paylaştı. Çakır herkesi bu buna katılmaya davet etti. Milli kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl doğum günü hediyelerimi dünya çapında açlık çeken, zor durumdaki çocuklara bağışlıyorum. UNICEF'in hayat veren hediyelerinden gıdasız kalmış 10 çocuğa bir günlük tedavi edici besin sağlayan hazır besin paketi bağışlayarak hayalime katılabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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