Uğurcan Çakır'dan anlamlı davranış
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Uğurcan Çakır'dan anlamlı davranış

Uğurcan Çakır'dan anlamlı davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, takım arkadaşları ile birlikte Tanzanya'da su kuyusu açtırdı.

A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, takım arkadaşları ile birlikte Tanzanya'da su kuyusu açtırdı.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan Uğurcan Çakır, yardım kuruluşlarına gerçekleştirdiği yardımlarla da alkış topluyor. Daha önce doğum gününde Unicef aracılığıyla yardıma muhtaç çocuklar için kampanya düzenleyen başarılı eldiven, bu kez de takım arkadaşları ile birlikte Tanzanya'da su kuyusu açtırdı. Tanzanya'nın en büyük şehri ve eski başkenti Darüsselam'ın 55 kilometre uzağında yer alan ve yüzlerce kişinin yer aldığı Soga bölgesinde yerin yaklaşık 100 metre altından çıkarılan temiz içme suyu bugün itibariyle bölge halkının kullanımına açıldı.

'Kaptan Uğurcan Çakır ve takım arkadaşları hayratı yazılı' su kuyusunun önünde kuyunun açılmasına öncülük edenler tarafından Trabzonspor ve Türk bayrağı açılarak poz verildi.

(İHA)

Uğurcan Çakır'dan anlamlı davranış
Uğurcan Çakır'dan anlamlı davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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