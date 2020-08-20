Uğurcan Çakır Açıklamalarda Bulundu Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoyla başladıklarını belirten Uğurcan Çakır, “Yeni sezona başladık. Pandemiden dolayı yurt dışına veya bir başka şehre gitmeyi uygun görmedik. Trabzon’da çok güzel bir tesisimiz var, burada çalışmayı sürdürüyoruz. Yeni arkadaşlarımız var, aramıza katılacak arkadaşlar var. Hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp Trabzonspor’u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz” dedi.

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoyla başladıklarını belirten Uğurcan Çakır, "Yeni sezona başladık. Pandemiden dolayı yurt dışına veya bir başka şehre gitmeyi uygun görmedik. Trabzon'da çok güzel bir tesisimiz var, burada çalışmayı sürdürüyoruz. Yeni arkadaşlarımız var, aramıza katılacak arkadaşlar var. Hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz" dedi. Kaynak: Dugout