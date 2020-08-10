Uğur Uçar bir yıl daha Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Turuncu-lacivertli ekip, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA