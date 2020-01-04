Uğur Tütüneker: Erkan Zengin kalibre değiştirir

04.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:30

Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, Erken Zengin'in kalibre değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu ve Adana Demirspor'da da bunu yapabilecek güçte olduğunu söyledi.

TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor, ikinci yarı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, takımın yaptığı çalışmada teknik direktör Uğur Tütüneker, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İkinci yarı için takviyeler yaptıklarını dile getiren Tütüneker, "İyi takviyeler için de elimizden geleni yapıyoruz. Devre arası takviyeleri çok zor oluyor. Erkan Zengin ve Osmanlıspor'dan Hasan'la anlaşmaya vardık. 2-3 takviye daha yapabilirsek yapacağız. Bununla ilgili de uğraşıyoruz. Bu transferleri de ancak tamamlandıkları zaman söyleyebiliriz. İlgilendiğimiz isimler var. İlk yarıya baktığımız zaman, sezonun başı çok iyi geçmedi. 2 maçı arka arkaya getiremedik. Sadece son 2 maçı kazandık ve hem play-off, hem de ilk 2'ye ortak olduk. Bu bizim açımızdan iyi oldu ama mentalite, takım anlayışı ve sistem hemen oturmuyor. Yavaş yavaş biz takıma, takım da bize alışıyor. İyi maçlar çıkardık. 6-7 puan daha fazlamız olabilirdi. İyi oynadığımız bazı maçları kazanamadık, kötü oynadığımız maçları zaten kaybettik. İlk yarı böyle geçti. Ama ikinci yarıda çok farklı ve çok zor bir lig olacak. Bizim de buna hazır olmamız lazım. 8-10 bin kişi önünde oynayan bir takımız. Taraftarımıza da sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Buna karşılık vermemiz lazım. İkinci yarıda biraz daha fazla galibiyet alarak Adana Demirspor camiasını mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."ERKAN ZENGİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"Erkan Zengin transferine değinen Tütüneker, "Erkan Zengin kalibre değiştirir. Karagümrük'te de bunu yaptı. Yeteneği, isteği, arzusu var. Bizde de bunu mutlaka yapacaktır. Bu durum kendisine bağlı. Çok istekli ve bunu da antrenmanlarda görüyoruz. Erkan çok önemli bir futbolcu. TFF 1'inci Lig ve Süper Lig'de herkes tarafından bilinen bir oyuncu. Katkısı bize ve takıma iyi gelecektir ve inşallah bu katkıyı da fazlasıyla sağlar" diyerek sözlerini noktaladı.Öte yandan Adana Demirspor, ikinci yarı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uğur Tütüneker'in açıklamaları

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Kaynak: DHA