Uğur Turgut kimdir, nerede çalışıyor?

Sosyal medya platformu Tiktok'ta yapılan paylaşım sonrası sosyal medyada gündem olan Uğur Turgut vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Uğur Turgut kimdir, nerede çalışıyor?

Süt fabrikasında kazanın içerisine girerek süt banyosu yaparken çektiği görüntüleri sosyal medya uygulamasında paylaşan Uğur Turgut isimli bir şahsın görüntüleri büyük tepki topladı! Peki, Uğur Turgut kimdir, nerede çalışıyor?

UĞUR TURGUT KİMDİR, NEREDE ÇALIŞIYOR?

Süt kazanında banyo yaptığı anlar bir başka çalışan tarafından kaydedildikten sonra TikTok'ta 'ugurrturgut' isimli bir hesap üzerinden yayınlandı. Uğur Turgut isimli çalışan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise Süt Toplama Merkezi'nde çalıştığı görüldü. Skandal görüntülerin Konya'da bulunan Süt Toplama Merkezi'nde çekildiği ortaya çıktı.

Skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Bakanlık, "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

BENEFİT HAYVANCILIKTAN AÇIKLAMA

Bir açıklamada skandal görüntünün çekildiği firmadan geldi. Benefit Hayvancılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."