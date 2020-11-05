Uğur Turgut kimdir, nerede çalışıyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Uğur Turgut kimdir, nerede çalışıyor?

05.11.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:33
Uğur Turgut kimdir, nerede çalışıyor?

Sosyal medya platformu Tiktok'ta yapılan paylaşım sonrası sosyal medyada gündem olan Uğur Turgut vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Uğur Turgut kimdir, nerede çalışıyor?

Süt fabrikasında kazanın içerisine girerek süt banyosu yaparken çektiği görüntüleri sosyal medya uygulamasında paylaşan Uğur Turgut isimli bir şahsın görüntüleri büyük tepki topladı! Peki, Uğur Turgut kimdir, nerede çalışıyor?

UĞUR TURGUT KİMDİR, NEREDE ÇALIŞIYOR?

Süt kazanında banyo yaptığı anlar bir başka çalışan tarafından kaydedildikten sonra TikTok'ta 'ugurrturgut' isimli bir hesap üzerinden yayınlandı. Uğur Turgut isimli çalışan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise Süt Toplama Merkezi'nde çalıştığı görüldü. Skandal görüntülerin Konya'da bulunan Süt Toplama Merkezi'nde çekildiği ortaya çıktı.

Skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Bakanlık, "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

BENEFİT HAYVANCILIKTAN AÇIKLAMA

Bir açıklamada skandal görüntünün çekildiği firmadan geldi. Benefit Hayvancılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Haberler

Mehmet Altıparmak kimdir? Teknik Direktör Mehmet Altıparmak kimdir?
Mehmet Altıparmak kimdir? Teknik Direktör Mehmet Altıparmak kimdir?
Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel'in abisi kimdir? Aslı Hünel'in babası kimdir?
Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel'in abisi kimdir? Aslı Hünel'in babası kimdir?
İzmir depremi merkez üssü Sisam Adası nerede? Sisam nerede, nereye bağlı?
İzmir depremi merkez üssü Sisam Adası nerede? Sisam nerede, nereye bağlı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Mesut Yılmaz Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Demir Şeyma Subaşı Türkan Şoray Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Gökhan Töre Lionel Messi Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uğur Turgut kimdir, nerede çalışıyor? - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 16:33:57. #1.15#
title