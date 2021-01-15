Uğur Tolun kimdir? Doktor Uğur Tolun bulundu mu? Uğur Tolun kaç yaşında, nereli?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisinden 1 gündür haber alınamayan doktor Uğur Tolun hakkında detaylar merak ediliyor. Akademi hastanesinin doktorlarından olan Uğur Tolun kimdir, kaç yaşında? Doktor Uğur Tolun bulundu mu? İşte kayıp doktor hakkında son dakika gelişmeler...

Nisan ayında beyin kanaması sebebiyle operasyon geçiren özel bir hastanede görev yapan Doktor Uğur Tolun, bir süredir evinde istirahatteydi. Tolun'a dün (14 Ocak Perşembe) öğlen saatlerinden bu yana ulaşamıyor. Peki Uğur Tolunbulundu mu? İşte kayıp doktor hakkında son dakika gelişmeler...

UĞUR TOLUN KİMDİR?

Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, dün 41 EF 389 plakalı aracı ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek evden çıktı. YakınlarıTolun'dan 1 gün boyunca haber alamayınca ihbarda bulundu. Eşinden ayrı yaşayan Uğur Tolun'un ortadan aniden kaybolması üzerine farklı şehirlerden akrabalarının da Samanlı Dağları'ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine geldiği öğrenildi. Yaklaşık 30 saatten bu yana Uğur Tolun aranıyor.

UĞUR TOLUN BULUNDU MU, ÖLDÜ MÜ?

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri bölgede kaybolan Tolun'u bulmak için çalışmalar yapıyor. Kar motorları ile karlı alanda arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler Tolun'a ait henüz herhangi bir ize rastlayamadı. Tolun'un cep telefonunun bölgedeki baz istasyonlarında sinyal kaydı tespit edilemedi.

Dün havanın kararması ile birlikte arama çalışmaları sonlandırıldı. Ekiplerin bölgeye gelen yollardaki kent güvenlik kameralarında ve PTS kayıtlarında yapılacak incelemelerde Tolun'un aracının tespit edilmeye çalışılıyor. Arama çalışmaları bu sabah saatlerinde yeniden başladı.

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da son durumla ilgili "Uğur Tolun'u her yerde arıyoruz. Dünden beri tüm ekiplerimiz sahada. Kendisi Derbent-Maşukiye'de en son görülmüş. Şu an bende sahadayım. Uğur Tolun'dan hayırlı haberler almayı bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Kaynak: Doktor Uğur Tolun kimdir, kaç yaşında? Uğur Tolun öldü mü, bulundu mu? Kartepe'de kaybolan doktor son dakika