Uğur Soylu, Bulgaristan Rallisi'nde ikinci oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uğur Soylu, Bulgaristan Rallisi'nde ikinci oldu

Uğur Soylu, Bulgaristan Rallisi'nde ikinci oldu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'nın Bulgaristan'da düzenlenen 2. ayağında yarışan Uğur Soylu, ERT klasmanında ikinci oldu.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'nın Bulgaristan'da düzenlenen 2. ayağında yarışan Uğur Soylu, ERT klasmanında ikinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye'den 36 ekibin katıldığı organizasyonda Evofone takımı adına mücadele eden Uğur Soylu, ERT klasmanında ikinciliği elde etti.

Castrol Ford takımının sürücüsü Ali Türkkan, ERT sınıfında dördüncü sırayı alırken, sezonun ilk ayağında olduğu gibi genç pilotlar kategorisinde yine zirveye çıktı.

GP Garage takımından Mustafa Çakal da ERT beşincisi olarak ralliyi tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Gökhan Töre Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uğur Soylu, Bulgaristan Rallisi'nde ikinci oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 20:53:20. #1.16#

title