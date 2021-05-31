Uğur Şahin aşı oldu mu? Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı oldu mu?
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Uğur Şahin aşı oldu mu? Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı oldu mu?

Uğur Şahin aşı oldu mu? Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı oldu mu?
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Uğur Şahin aşı oldu mu? Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı oldu mu? Soruları merak ediliyor. Koronovirüse karşı en etkili aşıyı geliştirerek dünyaca üne kavuşan Alman BioNTech firmasının kurucusu Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, insanlık için 2 milyar doz aşı üretti. Ama kendileri neredeyse 1.5 yıl sonra aşı oldu.

UĞUR ŞAHİN AŞI OLDU MU?

BioNTech'in kurucusu iki Türk ile 200 çalışanının çift doz aşılanması daha yeni bitti. 56 yaşındaki Prof. Dr. Uğur Şahin, kendisi ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin geç aşılanmasının nedenini şöyle anlattı: "Çalıştığımız ülkenin kanunları ve şirketin düzenlemeleri gereği, ürettiğimiz aşıyı kendimize yapmamıza bu zamana kadar izin verilmedi. Aşının öncelik listesinin dışına çıkılmasına kesinlikle müsaade edilmiyor."

Şirketin üst kademelerinde yer alanlarla, klinikte çalışanların, yeni varyantların çıktığı bu süreçte riske girmesi yasak. Uğur, "Amacımız 2021'de 1.3 milyar doz üretmek. Bu da ancak 7/24 kesintisiz çalışma ile mümkün. Ekip üyelerimizi COVID-19'dan koruyabileceğimizden emin olmalıyız. Kanunen şirket çalışanlarını klinik denemelere bile dahil etmek mümkün değil" diye konuştu.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, dünyanın ilk acil kullanım onayı alan aşıyı Pfizer şirketi ile birlikte üretti. Çift, Almanya'nın en büyük nişanına layık görüldü.

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