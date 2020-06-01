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Uğur Saçmacıoğlu, Via DMC'nin yeni genel müdürü oldu

Viaport Grubu, Uğur Saçmacıoğlu'nu Via DMC Genel Müdürü olarak atadı.

Uğur Saçmacıoğlu, Via DMC'nin yeni genel müdürü oldu
01.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:57

Viaport Grubu, Uğur Saçmacıoğlu'nu Via DMC Genel Müdürü olarak atadı.

Viaport Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, gruba bağlı Viaport Asia ve Viaport Marina projelerinin yönetiminden sorumlu olacak Saçmacıoğlu, 22 Mayıs'ta yeni görevine başladı.

ODTÜ'den mezun olan Saçmacıoğlu, ABD'deki Rochester Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını yaptıktan sonra işletme, finans, kamu ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde 20 yıla yakın süreyle uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak görev aldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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