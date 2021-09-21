Uğur Öztürk: Vatanmed Avrupa'da liderler arasına girdi!

Vatanmed Kurucusu Uğur Öztürk, dünyanın her kıtasında hizmet vermeye başladıklarını ve 200'ün üzerinde çalışanları ile aynı kalitede, aynı hizmetleri dünyanın her yerinde yaşayan insanlara verdiklerini anlattı. Saç ekiminde sağlık turizmi açısından önemli bir büyüme yakalayan Vatanmed, şubeleşmenin ardından lider sağlık kuruluşları arasında yer almaya başladı.

Konu ile ilgili olarak Uğur Öztürk "Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda,2013 yılında Ceo görevini üstlendiğim Vatanmed Şirketler Grubu bugün İtalya, Meksika, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Somali, Fildişi,Irak Duhok ve yine Kerkük'te şubeleri olan ve saç ekiminde dünyanın her yerinde aynı kalitede hizmetleri danışanlarına sağlayan bir kurum haline geldik. Bunu ekibimiz ile birlikte başardık ve İstanbul başta olmak üzere, tüm şubelerimizde eksiksiz hizmetler sunar hale geldik."

Uğur Öztürk "Büyümeye devam edeceğiz"

Avrupa'da saç ekimi denildiğinde Türkiye ilk akıllara gelen ülkeler arasında yer aldığı gibi, dünya genelinde de saç ekiminde ilk sırada yer alıyor. Uğur Öztürk bunu değiştirmeye başlamak için, dünyanın farklı ülkelerinde ve şehirlerinde açmış oldukları şubeler ile burada bulunan insanların en uygun fiyatlar ile hizmet almalarını sağlıyor.

Kliniklerini geliştirmeye devam ederek, estetik alanında da hizmet vermeyi amaçlayan Uğur Öztürk, Vatanmed Şirketler Grubunun büyümeye devam edeceğini ve Avrupa başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyasındaki ülkelere de klinik açmaya devam edecekleri açıkladı.

Açılacak olan klinikler, dünyanın her yerinde ki insanların aynı hizmetleri almalarına imkan sunacak. Güçlü bir ekip ve iyi bir yönetim ile hızlı bir büyüme yakalayan Vatanmed, sağlık alanında dünya liderleri arasında yer alırken, bunu büyüterek, daha fazla ülkede hizmet vermeyi amaçlıyor.

"Saç ekiminde en uygun fiyatlar ile hizmet veriyoruz."

Uğur Öztürk, Vatanmed'in başarılarını anlatırken, en önemli başarısının "uygun fiyat politikası" olduğunu anlattı. Son teknolojiyi en iyi şekilde uygulayan kliniklerinde, ekibi ile birlikte danışanlarına en iyi hizmetleri vererek, saç ekiminde yüksek başarı oranını ulaşmayı başarmış.

Almanya, Avusturya, Fransa gibi ülkelerde yaşayanlar için en iyi alternatif olarak İstanbul Vatanmed kliniği geliyor. Özellikle saç ekiminde İstanbul, dünyanın en iyi merkezlerini içinde barındırıyor. Geliştirilmiş olan teknolojiler ve saç ekimi yöntemleri, dünyanın farklı yerlerinde de kullanılıyor.

Uğur Öztürk saç ekimi fiyatlarının uygunluğunu anlatırken, "Vatanmed köklü ve deneyimli bir şirket olarak, dünyanın farklı kıtalarına ulaşırken, burada amaç rekabet etmek değil kaliteyi ve uygun fiyatları herkese ulaştırmaktır. Haliyle kalitemiz sayesinde bugün dünyanın her yerinde en iyi fiyat garantisi ile saç ekimi yapıyoruz."

Saç Ekiminde Vatanmed Dünyanın Her Yerinde

Vatanmed bir çok başarıya ulaşmış durumda. Sadece 16 şubesi veya 200 üzerindeki çalışanı ile değil, gerek İstanbul'a gelerek saç ekimi yaptıranlar için ve gerekse de kendi ülkelerinde ya da yakın ülkelerde bulunan şubelere giderek, saç ekimi öncesi ve sonrasında süreci öğrenmeleri de mümkün.

Saç ekiminde fiyatların düşük olması, kaliteli işçilik, yüksek başarı oranı sayesinde, tercihler arasında ilk sırada yer edinmiş durumda olmanın yanı sıra, eskiden saç ektirenlerin yönlendirmeleri ile daha fazla kişi saç ektirmek için Uğur Öztürk ve ekibini tercih ediyor.

Vatanmed kurucusu Uğur Öztürk "Saç erkeğin tek makyajı olduğu için önemlidir. Bu nedenle doğal saç ekiminin yapılması ve kişinin kellikten en iyi şekilde kurtulması gerekiyor. İşte biz bunu kalite hizmet ve uygun fiyat ile sağlıyoruz. Böyle olunca da memnuniyet oranımız çok yüksek. Sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram'da en iyiler arasında yer alırken, yine dünyanın en fazla kullanılan arama motoru Google'daki puanlar sayesinde de zirvedeyiz."

Saç Ekiminde Yüksek Başarı Vatanmed'de

Uğur Öztürk saç ekiminde %100'e yakın başarı oranına ulaştıklarını anlatırken, sadece İstanbul'da değil, bunu tüm şubelerinde gerçekleştirdiklerini anlatıyor. Kellik durumu olanlar için sorunsuz bir işlem sunan Vatanmed, bunun için de son teknolojiyi kullanıyor.

Bu nedenle saç ekimi yaptıracak kişilerin, analizleri yapılarak öncesinde ne şekilde saçı çıkacağı tespit ediliyor. Böylelikle garanti belgesi vererek saç ekimi yapıyorlar. Garanti belgesi vererek bu işlemi yapan sınırlı sayıda ki kurumlar arasında bulundukları için, Vatanmed yüksek başarı oranında saç ekimi yaparak danışanlarını memnun ediyor.

Yüksek başarı için, farklı insanların saç nakillerindeki sorunlarının sorunsuz gerçekleşmesi gerekiyor. Son yıllarda farklı metotların saç ekiminde uygulanması ve uygulamanın tamamen doğal olarak yapılmasından dolayı, sadece 1 yıl gibi sürede yeni ve doğal saçlara kavuşmak mümkün oluyor.

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