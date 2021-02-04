Uğur Okulları öğrencisi, buz pateni şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uğur Okulları öğrencisi, buz pateni şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu

04.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:00
Uğur Okulları öğrencisi, buz pateni şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu

Uğur Okulları öğrencisi 14 yaşındaki Ege İlter, Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye Şampiyonu oldu.

Uğur Okulları öğrencisi 14 yaşındaki Ege İlter, Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye Şampiyonu oldu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege İlter bugüne kadar katıldığı Artistik Buz Pateni Şampiyonalarında sergilediği performanslarla 15 ayrı madalyanın sahibi oldu.

Son olarak Ankara'da Türkiye Buz Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Uğur Okulları Yaşamkent Kampüsü 9. sınıf öğrencisi Ege İlter Türkiye Şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlter, buz patenine 9 yaşındayken okulda amatör olarak başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Beden eğitimi öğretmenim benim bu spora karşı farklı bir ilgim ve yeteneğim olduğunu fark etti. Ben de bu yeteneğimin üzerine gittim. İlk lisansım 10 yaşında çıktı. Aslında 9 yaş artistik buz patenini profesyonel olarak yapmak için geç sayılabilecek bir yaştı. Gerçekten öğretmenimin dediği gibi ilk yarışmamdan itibaren neredeyse hiç kürsüden inmedim. Bu spora başladığım günden itibaren yurt içinde yaklaşık 13 tane altın madalya aldım.

2 yıl önce ilk defa milli takıma seçildim. Milli takıma seçildiğim ilk yıl Slovenya'nın Çekya kentinde düzenlenen yarışmada 3. oldum ve bronz madalya ile döndüm. Geçen yıl ise Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen yarışmada 1. olarak altın madalya kazandım. Her başarılı sporcu gibi benim hedefim de olimpiyatlara katılabilmek. Ama bunu başarmak için önümde çok yol var ve çok çalışmam gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Barış Manço Didem Kınalı
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Gökhan Gönül Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ptt Wuhan Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uğur Okulları öğrencisi, buz pateni şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:08:04. #1.14#
title