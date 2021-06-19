Uğur Okulları'nın, Kadirli Kampüsü açıldı
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Uğur Okulları'nın, Kadirli Kampüsü açıldı

Uğur Okulları'nın, Kadirli Kampüsü açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uğur Okulları'nın, Osmaniye'deki ilk kampüsü Kadirli ilçesinde açıldı.

Uğur Okulları'nın, Osmaniye'deki ilk kampüsü Kadirli ilçesinde açıldı. Kadirli Kampüsü'ne yönelik bilgi veren Genel Müdür Nil Çiçek, 'Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız' dedi.

Türkiye genelinde 51 ilde 75'i kampüs 115 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, sektörde öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Eğitim kalitesinin Türkiye'deki tüm Uğur Okulları'nda aynı düzeyde olduğunu belirten Çiçek, '75 bin öğrencimiz var. İstanbul'dan Van'a, Diyarbakır'dan İzmir'e kadar tüm okullarımızda aynı müfredatı, aynı kaynakları, aynı öğretim süreçlerini, aynı projeleri eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz. Programların içerikleri MEB müfredatı baz alınarak akademik kurulumuz ve ilgili birimler tarafından hazırlanıyor, okullarımızla paylaşılıyor. Tüm bu süreçler de düzenli olarak denetime tabi tutuluyor' dedi.

'5 DİL 2 BECERİ KAZANDIRIYORUZ'

Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Çiçek şöyle devam etti:

'Bu beş dilden birincisi ana dilimizdir. Hayat başarısının artması için Türkçeyi öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. Okuduğunu doğru anlayan, kitap okumayı seven bir nesil yetiştiriyoruz. Çünkü okumaya yapılan yatırım hayat başarısına yapılan en büyük yatırımdır. İkincisi, bilim dili olan matematik. Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü, global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: Sanat ve spor. Ayrıca okullarımızda fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM öğretim modeli uygulanıyor. Okul öncesi ve ilkokul kademesinde erkenSTEM, ortaokul ve lisede STEM olarak derslerde öğrenciler; disiplinler arası kazanımları, bu kazanımların birbirleriyle nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğreniyor."

ÖĞRENCİLER YKS VE LGS'DE TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Bu yetkinliklerle donatılan öğrencilerin Türkiye'de ve dünyada başarılara imza attığını ifade eden Çiçek, '2020 YKS'de öğrencimiz Halid Oğuz Serçe, LGS'de ise Ada Kaderoğlu tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi oldu. Uğur Okulları olarak öğrencilerimizin kitlesel başarılarıyla da gurur duyuyoruz. 2020 YKS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Halid Serçe'nin yanı sıra 7 öğrencimiz ilk 100'de, 42 öğrencimiz ilk 1000'de, 142 öğrencimiz ilk 5 binde, 328 öğrencimiz ilk 10 binde, 486 öğrencimiz ise ilk 20 binde yer almayı başardı. 2020 LGS'de ise 171 öğrencimiz yüzde 1'lik dilimde, 345 öğrencimiz yüzde 2'lik dilimde, 477 öğrencimiz yüzde 3'lük dilimde, 631 öğrencimiz yüzde 4'lük dilimde, 819 öğrencimiz ise yüzde 5'lik dilimde yer alarak gururumuz oldu. Ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalardan da çok sayıda Uğurlu öğrencimiz ödülle döndü' dedi.

'TEKNOLOJİ ENTEGRASYONUNA 10 YIL ÖNCE BAŞLADIK'

Eğitimde teknoloji entegrasyonuna 10 yıl önce başladıklarını ifade eden Çiçek, 'Yüz yüze eğitime tedbir ve uygulamalar olarak hazırız. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimizle okullarımızda buluşmak istiyoruz. Ancak pandemiyle gördük ki öğrencilere bilgiyi aktardığımız, yetkinlik ve yaşam becerileri kazandırdığımız yerler sadece okullar değil. Dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonu artık okul seçim kriterleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yeniliği yıllar öncesinden öngörmüş bir eğitim kurumu olarak Uğur Okulları'nda dört yıldır kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme-öğretme platformu Metodbox'ı kullanıyoruz. 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 75 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam ediyor. Ayrıca bu yıl canlı derslerimiz de Metodbox içerisine entegre edilen yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet üzerinden yapılıyor' diye konuştu.

KADİRLİ KAMPÜSÜ BİN 169 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

Kadirli Kampüsü hakkında bilgi veren Çiçek 'Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. 50 derslikli, 9 bin 15 metrekare kapalı, 18 bin 623 metrekare açık alana sahip kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Yapay Zeka ve Yazılım Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane ve kapalı spor salonu gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. Bin 169 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim-öğretim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk' ifadelerini kullandı.

Özel okul, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerle buluşacak.

Uğur Okulları'nın, Kadirli Kampüsü açıldı
Uğur Okulları'nın, Kadirli Kampüsü açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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