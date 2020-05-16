Uğur Okulları'ndan Covid-19 sonrası eğitimde alınacak tedbirler rehberi Uğur Okulları kapsamlı bir çalışma hazırlayarak "Covid-19 Salgını Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi" hazırladı.

Uğur Okulları kapsamlı bir çalışma hazırlayarak "Covid-19 Salgını Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi" hazırladı.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni koronoviru¨s (Covid-19) salgını sonrası tüm sektörlerde olduğu gibi eğitimde de yeni bir düzen oluşturma süreci konuşuluyor.

Okulların ve öğrencilerin hijyen, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde öğrenimlerine devam etmeleri için çeşitli önlemler alınması planlanıyor.

Uğur Okulları kapsamlı bir çalışma hazırlayarak "Covid-19 Salgını Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi"ni yürürlüğe koydu ve okullarını bu rehberdeki yönergeler ile yeniden kurgulamaya başladı.

Rehber, okulun her alanı, okula geliş ve gidişin her aşaması için ayrıca oluşturulmuş önlemleri ve uygulamaları kapsıyor.

"Veli, okul ve öğrenciler için ayrı çalışmalar yapıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, okul personelinin sağlığının tüm konulardan daha öncelikli olduğunu belirterek, Genel Müdürlük Birimleri olarak kapsamlı bir rehbere imza attıklarını kaydetti.

Evden başlayıp okula geliş yolculuğunu da kapsayacak her aşamayı rehbere dahil ettiklerini aktaran Kulaberoğlu, "Covid-19 salgınına kars¸ı Uğur Okulları'nda alınması gereken tedbirlerin belirlenerek hastalığın okullarımızda yayılmasının önlenmesi amacıyla hazırladığımız kapsamlı rehberimiz 150 maddeden oluşuyor. Öğrencilerimizin, okula geliş-gidişinde, okulda olduğu anlarda temas ettiği her alanı ve herkesi düşünerek çalışmamızı detaylandırdık. Velilerimizin evlerde alabilecekleri önlemleri de sürece dahil ettik." ifadelerini kullandı.

Her alan için özenle çalışıp ayrı ayrı önlem maddeleri oluşturduklarını bildiren Kulaberoğlu, "Servis araçlarımız, okul girişleri, sınıfların içleri, diğer derslik alanlarımız, yemekhane, kantin, tuvalet ve duş alanları, bahçemiz ve açık alanlar, ortak kullanım alanları, laboratuvarlar, kütüphane, spor salonu, öğretmenler odası gibi okuldaki her fiziki ortamımıza özel tedbirlerimizi hazırladık ve uygulayacağız. Okulumuza gelecek personelimiz, ziyaretçilerimiz, velilerimiz bu kurallar dahilinde gelebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kulaberoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemleri dikkate aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe gibi artık yeni düzenimizin en başında yer alan maddeleri her alanda, kesintisiz uygulayacağız. Öğrenci servislerimizin mevcudunu sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak yeniden düzenleyeceğiz. Hem servis hem okul araçlarımızın hijyeni çok sık aralıklarla yapılacak. Okulun merdivenleri sadece çıkış ve sadece iniş merdivenleri olarak ayrılacak ve temas azaltılacak. Lobi alanlarındaki veli oturma alanları kaldırılacak. Kargolarımız dahi dezenfekte edilip personelimize teslim edilecek."

Kulaberoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun sürece dair alacağı yeni kararlar ve önlemler olması halinde, tüm Uğur Okullarına bu önlemlerin hızlıca entegre edileceğini de aktardı.

"Sınıflara yeni düzen geliyor"

Kulaberoğlu, sınıflarda yeni oturma düzeni oluşturulacağına dikkati çekerek, "Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturuyoruz. Ders esnasında sınıf kapıları açık olacak, öğrenciler ve öğretmenler maskeli olacak, öğretmenimiz siperlik de takacak. Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tedbirler alınacak ve takibi yapılacak. Havalandırma hem okulda hem servislerde klima ile değil doğal yollarla sağlanacak. Pencereler açık kalacak, sınıflar hem gece hem gündüz düzenli olarak havalandırılacak. Teneffüsler her sınıf kademesi ayrı kullanacak şekilde kurgulanacak." ifadelerini kullandı.

Yemekhanede de tüm hijyen kuralları gözetilerek ve yemeğe çıkış saatleri planlanarak hizmet verileceğini belirten Kulaberoğlu, menülerin salgın döneminde bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde düzenleneceğini kaydetti.

Bütün öğrencilere ve çalışanlara virüs, Covid-19 hastalığı, virüsün yayılması ve korunma/koruma konusunda eğitimler verileceğini de belirten Kulaberoğlu, Tebdirler ve Uygulamalar Rehberi'nin 44 ildeki 109 Uğur Okulları şubesine de uygulanmak üzere gönderildiğini aktardı.

Kaynak: AA