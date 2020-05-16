Uğur Okulları'ndan Covid-19 sonrası eğitimde alınacak tedbirler rehberi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uğur Okulları'ndan Covid-19 sonrası eğitimde alınacak tedbirler rehberi

Uğur Okulları kapsamlı bir çalışma hazırlayarak "Covid-19 Salgını Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi" hazırladı.

Uğur Okulları'ndan Covid-19 sonrası eğitimde alınacak tedbirler rehberi
16.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:26

Uğur Okulları kapsamlı bir çalışma hazırlayarak "Covid-19 Salgını Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi" hazırladı.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni koronoviru¨s (Covid-19) salgını sonrası tüm sektörlerde olduğu gibi eğitimde de yeni bir düzen oluşturma süreci konuşuluyor.

Okulların ve öğrencilerin hijyen, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde öğrenimlerine devam etmeleri için çeşitli önlemler alınması planlanıyor.

Uğur Okulları kapsamlı bir çalışma hazırlayarak "Covid-19 Salgını Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi"ni yürürlüğe koydu ve okullarını bu rehberdeki yönergeler ile yeniden kurgulamaya başladı.

Rehber, okulun her alanı, okula geliş ve gidişin her aşaması için ayrıca oluşturulmuş önlemleri ve uygulamaları kapsıyor.

"Veli, okul ve öğrenciler için ayrı çalışmalar yapıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, okul personelinin sağlığının tüm konulardan daha öncelikli olduğunu belirterek, Genel Müdürlük Birimleri olarak kapsamlı bir rehbere imza attıklarını kaydetti.

Evden başlayıp okula geliş yolculuğunu da kapsayacak her aşamayı rehbere dahil ettiklerini aktaran Kulaberoğlu, "Covid-19 salgınına kars¸ı Uğur Okulları'nda alınması gereken tedbirlerin belirlenerek hastalığın okullarımızda yayılmasının önlenmesi amacıyla hazırladığımız kapsamlı rehberimiz 150 maddeden oluşuyor. Öğrencilerimizin, okula geliş-gidişinde, okulda olduğu anlarda temas ettiği her alanı ve herkesi düşünerek çalışmamızı detaylandırdık. Velilerimizin evlerde alabilecekleri önlemleri de sürece dahil ettik." ifadelerini kullandı.

Her alan için özenle çalışıp ayrı ayrı önlem maddeleri oluşturduklarını bildiren Kulaberoğlu, "Servis araçlarımız, okul girişleri, sınıfların içleri, diğer derslik alanlarımız, yemekhane, kantin, tuvalet ve duş alanları, bahçemiz ve açık alanlar, ortak kullanım alanları, laboratuvarlar, kütüphane, spor salonu, öğretmenler odası gibi okuldaki her fiziki ortamımıza özel tedbirlerimizi hazırladık ve uygulayacağız. Okulumuza gelecek personelimiz, ziyaretçilerimiz, velilerimiz bu kurallar dahilinde gelebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kulaberoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemleri dikkate aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe gibi artık yeni düzenimizin en başında yer alan maddeleri her alanda, kesintisiz uygulayacağız. Öğrenci servislerimizin mevcudunu sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak yeniden düzenleyeceğiz. Hem servis hem okul araçlarımızın hijyeni çok sık aralıklarla yapılacak. Okulun merdivenleri sadece çıkış ve sadece iniş merdivenleri olarak ayrılacak ve temas azaltılacak. Lobi alanlarındaki veli oturma alanları kaldırılacak. Kargolarımız dahi dezenfekte edilip personelimize teslim edilecek."

Kulaberoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun sürece dair alacağı yeni kararlar ve önlemler olması halinde, tüm Uğur Okullarına bu önlemlerin hızlıca entegre edileceğini de aktardı.

"Sınıflara yeni düzen geliyor"

Kulaberoğlu, sınıflarda yeni oturma düzeni oluşturulacağına dikkati çekerek, "Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturuyoruz. Ders esnasında sınıf kapıları açık olacak, öğrenciler ve öğretmenler maskeli olacak, öğretmenimiz siperlik de takacak. Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tedbirler alınacak ve takibi yapılacak. Havalandırma hem okulda hem servislerde klima ile değil doğal yollarla sağlanacak. Pencereler açık kalacak, sınıflar hem gece hem gündüz düzenli olarak havalandırılacak. Teneffüsler her sınıf kademesi ayrı kullanacak şekilde kurgulanacak." ifadelerini kullandı.

Yemekhanede de tüm hijyen kuralları gözetilerek ve yemeğe çıkış saatleri planlanarak hizmet verileceğini belirten Kulaberoğlu, menülerin salgın döneminde bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde düzenleneceğini kaydetti.

Bütün öğrencilere ve çalışanlara virüs, Covid-19 hastalığı, virüsün yayılması ve korunma/koruma konusunda eğitimler verileceğini de belirten Kulaberoğlu, Tebdirler ve Uygulamalar Rehberi'nin 44 ildeki 109 Uğur Okulları şubesine de uygulanmak üzere gönderildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Haber
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Haber
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı Haber
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sinem Kobal Serdar Ortaç Şahan Gökbakar Burcu Esmersoy
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Uğur Okulları'ndan Covid-19 sonrası eğitimde alınacak tedbirler rehberi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 20:01:42. #1.15#
title