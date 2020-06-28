Uğur Okulları'ndan Alan Yeterlilik Testi değerlendirmesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğrencilerden alınan bilgilere göre, Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve lise akademik kurul üyelerince değerlendirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğrencilerden alınan bilgilere göre, Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve lise akademik kurul üyelerince değerlendirdi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 2020 AYT'nin; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) formatına ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Kurt, AYT'de 12. sınıfın ikinci döneminden soru sorulmadığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkçe, diğer derslere göre daha zor olmuştur. Öğrenciler, genellikle Türkçeden başladığı için uzun paragraflar çok zaman almış, diğer derslere yeterince zaman kalmamıştır. Bilimsel okuma becerisine sahip olan öğrenciler, TYT'de daha başarılı olacaktır. Matematikte yeni nesil soru az olup ÖSYM standartlarına göre temel bilgileri sorgulayan sorular sorulmuştur. TYT, öğrencilerin doğru okuma, okuduğunu doğru yorumlayabilme, verilen metinlerden doğru çıkarımlar yapabilme, ayrıca zamanını doğru kullanabilme yeteneklerini değerlendiren bir sınav olmuştur.

AYT'de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik, sözel öğrenciler için tarih dersleri belirleyici olacaktır. Sınav; matematikte klasik matematiksel düşünceyi sorgulayan sorulardan, tarihte ise bilgi sorgulayan zor sorulardan oluşmuştur. Genel olarak AYT'de tüm derslerde sorular bilgiye dayalı sorulmuştur. Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır."

ÖSYM'nin, YKS sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağını duyurduğunu bildiren Kurt, "Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Unutulmamalıdır ki YKS, bir sıralama sınavıdır. Bu nedenle öğrencilerin yüzdelik dilimini dikkate almaları önemlidir. Ayrıca, sadece yüzdelik dilim dikkate alınarak bir tercih yapılmasını değil, öğrencilerin mutlu ve başarılı olacakları bölümleri tercih etmelerini de öneriyorum." ifadelerini kullandı.

"AYT'de herhangi bir sürprizle karşılaşılmadık"

Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel de "Matematik testindeki sorular, yapılan ÖSYM açıklamalarına ve müfredata uygun olup tüm sınıflara ait konuları kapsamakla birlikte 10 soru TYT tarzında, diğer sorular 10, 11. sınıf ve 12. sınıfın ilk yarıyılında işlenen konulardandır. Sorular, öğrencinin konulara ait temel bilgileri bilip bilmediğini ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçmüştür.

Geometri soruları, analitik ağırlıklı olup bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluşmuştur. Soruların zorluk derecesi orta düzeydedir." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"2020 YKS-AYT'deki 24 Türk dili ve edebiyatı sorusundan 6 sorunun paragraf ve anlam bilgisi, 18 sorunun ise edebiyat sorularından oluştuğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır. Geçmiş dönemlerdeki AYT'lerde anlam bilgisi soruları 3 ya da 4 iken, 2020'de 6 tane sorulması 2020 AYT'nin farklılığı olarak göze çarpan özelliklerdendir. Sınavın Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı gibi 9, 10, 11. sınıf müfredatları ile 12. sınıf müfredatının sadece yüz yüze eğitimin yapıldığı bölümün sorularından oluştuğu görülmüştür. Bazı sorularda doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiş. Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek kadar kolay nitelikte olduğu duyumları alınmıştır. Bu nedenle genel olarak Türk dili ve edebiyatı sorularının öğrencilerimizin kolaylıkla çözebileceği düzeyde olduğunu söylemek doğru olacaktır."

Uğur Okulları Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay, AYT'de herhangi bir sürprizle karşılaşılmadığını belirterek, pandemi sürecinden dolayı yüz yüze yapılan eğitim-öğretim dönemini kapsayan bölümlerden sorular sorulduğunu aktardı.

Alpay, şunları kaydetti:

"TYT'deki soruların temel bilgi düzeyini, okuduğunu anlayıp yorum yapabilme yeteneğini ve dikkati ölçen sorulardan oluştuğunu görmüştük. Alan Yeterlilik Testi'nde ise soruların temel özelliğinin akademik bilgiyi inceleyen ve herhangi bir boşluk olduğunda hataya neden olabilecek sorulardan oluştuğunu görmekteyiz. Sorulara bakıldığında, öğrencilerimizde aranan özelliğin, konu bilgisi, konular arasında bağlantı kurabilme ve çıkarım yapabilmesi gibi özelliklerin olması gerekiyor. Bu nitelikte olan öğrencilerin sınavda daha öne çıkacağını görüyoruz.

AYT'deki 14 fizik sorusunun 11. sınıf müfredatı ve 12. sınıf müfredatının yüz yüze eğitim yapılan bölümlerinden sorulduğu görülmektedir. Soruların bir bölümünün bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel, az bir kısmının ise bilgi, yorum ve çıkarım açısından derinlemesine olduğu görülmektedir. Bu da öğrencilerin sıralamadaki yerini belirleyecek en önemli etkenlerden biri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Coğrafyada tartışmalı soru gözükmüyor"

Uğur Okulları Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil de 2020 AYT kimya sorularının 11. sınıf ile 12. sınıfın birinci dönem konularını içerdiğini belirterek, "Müfredata tamamen uyumludur. Sorular beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları, temel bilgileri sorguluyor. Öğrenciler soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Okulları Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç ise 2020 AYT biyoloji testinde yer alan soruların 11. ve 12. sınıf müfredatını kapsadığını, 8 sorunun 11. sınıf, 5 sorunun 12. sınıf müfredatına ait olduğunu bildirdi.

Kılıç, "Soru kurgusunun klasik tarzda, geçmiş yıllarla benzer ve bilgi temelli olduğu görülmüştür. Bu sene AYT biyoloji testinde eleyici soruların yer aldığını ve soruların zorluk derecesinin orta düzeyin üstünde olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler, 2020 AYT coğrafya sorularının 11. ve 12. sınıf kazanımlarına uygun sorular olduğunu belirterek, "Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru gözükmüyor. Sınavlarda; küresel ortam, çevre ve toplum ile beşeri sistemler ünitelerinin ağırlıklı olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Felsefe soruları yorum gücünü ölçer niteliktedir"

Uğur Okulları Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün de şunları kaydetti:

"Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, Türk dili edebiyatı-sosyal bilimler -1 ve sosyal bilimler -2 testlerindeki tarih soruları 9, 10, 11. sınıf ve 12. sınıf kazanımlarından olmakla birlikte pandemi nedeniyle açıklanan müfredata uygun olarak gelmiştir. Ağırlıklı olarak öğrencinin bilgisini ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine sorular sorulduğu ifade edilmiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sınavın, ÖSYM'nin önceki yıllardaki soruları ile uyumlu olduğu belirtilmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi yine öncüllerden oluşan sorulara da yer almıştır. Uzun paragraflardan oluşan resim, şekil ya da grafik içeren sorulara yer verilmemiştir. Tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Bu anlamda eksiği olan öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olduğu düşünülüyor. Soruların zorluk derecesi genel olarak orta düzeyin üstünde olmakla birlikte eleyici nitelikte ayrıntıya da yer veren çok zor soruların da yer aldığı ifade edilmiştir."

Uğur Okulları Felsefe Grubu Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç ise sosyal bilimler-2 testinde yer alan psikoloji, sosyoloji, mantık ve felsefeden oluşan felsefe grubu sorularının Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olduğuna işaret ederek, "Felsefe soruları paragrafa dayanarak kavram bilgisini ve yorum gücünü ölçer niteliktedir. Psikoloji ve mantık sorularının tümü bilgiyi ölçen kavram sorularıdır. Sosyoloji soruları ise hem bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı hem de kavram bilgisi gerektirmektedir. Soruların konu dağılımı dengeli, zorluğu orta düzeyde olup soruların ifadesi nettir. Konuları bilen ve dikkatli okuyan öğrenciyi ayırt edecek bir sınavdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Gökhan Karaman da her AYT'de din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının TYT'ye kıyasla daha fazla bilgi ağırlıklı sorulardan oluştuğunu hatırlatarak, "2020 AYT'de de bu gelenek bozulmamıştır. Sorular, hem doğrudan bilgiyi hem de bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı gerektiren türdedir. Sınava gerçek anlamda hazırlanan ve bilen öğrenciyi ayırt edecek formatta sorular sorulmuştur. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk derecesi orta düzeydedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA