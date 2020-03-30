Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor Uğur Okulları, 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitimi, tüm kademelerde başlayan canlı dersler ile sürdürüyor.

Uğur Okulları, 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitimi, tüm kademelerde başlayan canlı dersler ile sürdürüyor.

Uğur Okulları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, online eğitimi sürdüren okulda dersler, her pazartesi 9.55'te tıpkı okulda olduğu gibi İstiklal Marşı ile başlayıp cuma günleri 16.25'te yine İstiklal Marşı ile bitiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, geçmişin deneyimlerini geleceğin eğitimi ile buluşturduklarını belirterek, "Teknolojik altyapımızla kesintisiz olarak eğitim hizmetimizi sunmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin her süreçte yanlarındayız, müfredatımızı layıkıyla işlerken eğitim öğretimi destekleyen tüm çalışmalarımızı da aksatmadan devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, öğrenciler ve öğretmenler ders müfredatı haricinde okulda yapılan öğrenim sürecini destekleyici tüm çalışmaları da evlere taşıyor.

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim, 2 yıldır kullanılan veriye dayalı dijital eğitim yönetimi sistemi Metodbox ile geçen hafta başladı.

Akademik kadronun oluşturduğu anlatımlı ders videoları, deneme sınavları, düzey ölçme, Türkiye geneli sıralama, duyuru ve takip gibi birçok farklı alanda hem öğrenci, hem öğretmen hem de velilerin kullanımına sunulan Metodbox'tan günlük ortalama 74 bin kullanıcı aktif olarak faydalanıyor.

Bugün başlayan canlı ders anlatımları ise interaktif bir şekilde devam ediyor.

Online eğitim süresince öğrenciler, işlenen ders müfredatının yanı sıra sabah sporundan okuma saatine, sanal tur önerilerinden deney çalışmalarına kadar uzanan geniş bir program ile öğrenimini sürdürüyor.

Kaynak: AA