Uğur Okulları Kilis Kampüsü açıldı
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Uğur Okulları Kilis Kampüsü açıldı

Uğur Okulları Kilis Kampüsü düzenlenen toplantıyla açıldı.

Uğur Okulları Kilis Kampüsü açıldı
21.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:14

Uğur Okulları Kilis Kampüsü düzenlenen toplantıyla açıldı. Açılışta konuşan Genel Müdür Nevzat Kulaberoğlu, "Okul öncesinden lise son sınıfa kadar öğrencilere mükemmel bir eğitim, öğretim hizmeti sunacağız. Aldığımız tedbirlerle yeni normale hazırız" dedi.

Türkiye'nin 51 ilinde, 68'i kampüs 108 okulda eğitim hizmeti veren Uğur Okulları'nın Kilis Kampüsü yapılan toplantıyla açıldı. Yeni eğitim, öğretim döneminde hizmet verecek olan okula ilişkin bilgi veren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Her biri alanında deneyimli akademik kadromuz, sunduğumuz çağdaş eğitim ortamı, uzaktan eğitimde fark yaratan Metodbox dijital eğitim platformumuz, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimimiz, kodlama ve yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimimiz, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"YENİ NORMALE HAZIRIZ"

Kulaberoğlu, "Okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademeleri bulunduğu kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de akademik kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. Tüm olanaklarımızla hem okulumuzda alınan tedbirlerle hem de uzaktan eğitimimizle yeni normale hazırız" ifadelerini kullandı.

 "YENİ KAMPÜS BİN 152 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ"

25 milyon lira değerinde yatırım bedeli olduğunu aktaran Kulaberoğlu,  "Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, Kilis Kampüsümüzü ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Lise son sınıfa kadar eğitim verecek, 48 derslikli, 10 bin 100 metrekarelik kapalı alan, 3 bin 200 metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde erkenSTEM ve stem laboratuvarları, robotik laboratuvarı, bilişim laboratuvarı, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, fuaye alanı, uğur sınava hazırlık merkezi, görsel sanatlar ve müzik laboratuvarları, revir, kütüphane, kapalı yüzme havuzu, 300 kişilik yemekhane, 300 kişilik konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. Bin 152 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde, şimdiden aldığımız koronavirüs tedbirleri ile güvenli ve hijyenik bir ortam sağladık. Uğur Okulları olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm okullarımızla yeni normale hazırız" dedi.


Kaynak: DHA

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