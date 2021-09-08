Uğur Okulları Karaman Kampüsü yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başladı
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Uğur Okulları Karaman Kampüsü yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başladı

Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Uğur Okulları bünyesinde hizmet verecek olan Karaman Kampüsü, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrenci almaya başladı.

Uğur Okulları bünyesinde hizmet verecek olan Karaman Kampüsü, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrenci almaya başladı.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yeni kampüs ve Uğur Okulları hakkında bilgiler verdi.

Çiçek, Uğur Okulları'nın 52 ilde 78'i kampüs 112 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduğunu ifade ederek, Uğur Okulları olarak sektörde öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.

Eğitim kalitesinin Türkiye'deki tüm Uğur Okulları'nda aynı düzeyde olduğunu belirten Çiçek, "85 bin öğrencimiz var. Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarımızda aynı müfredatı, aynı kaynakları, aynı etkinlikleri, aynı projeleri eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz." dedi.

Karaman'ın ilk global markası "Uğur Okulları"

Karaman'a kurumsal ve global bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşayan Uğur Okulları'nın, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerle buluştuğunu ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Ortaokul ve lise kademesinde eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. Kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, görsel sanatlar ve müzik laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane ve çok amaçlı sinema salonu, basketbol ve futbol sahası gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. Karaman Kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim-öğretim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk."

"5 dil 2 beceri" temelli eğitim yaklaşımı

Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Çiçek, bu beş dilden birincisinin ana dil olduğunu dile getirdi.

"Hayat başarısının artması için anadili Türkçeyi öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz." diyen Çiçek, şunları kaydetti:

"Okuduğunu doğru anlayan, kitap okumayı seven bir nesil yetiştiriyoruz. Çünkü okumaya yapılan yatırım hayat başarısına yapılan en büyük yatırımdır. İkincisi bilimin dili olan matematik. Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü, global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz, sanat ve spor. Ayrıca okullarımızda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM öğretim modeli uygulanıyor."

Uğur Okulları Karaman Kampüsü yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başladı
Uğur Okulları Karaman Kampüsü yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başladı
Uğur Okulları Karaman Kampüsü yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başladı
Uğur Okulları Karaman Kampüsü yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başladı
Uğur Okulları Karaman Kampüsü yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başladı
Uğur Okulları Karaman Kampüsü yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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