Uğur Okulları Genel Müdürü uzaktan eğitim sisteminin detaylarını anlattı
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Ziya Selçuk, Koronavirüs, Türkiye

Uğur Okulları Genel Müdürü uzaktan eğitim sisteminin detaylarını anlattı

Uğur Okulları Genel Müdürü uzaktan eğitim sisteminin detaylarını anlattı Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu uzaktan eğitim sisteminin detaylarını anlattı Corona virüsü nedeniyle okulların tatil olmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Türkiye'de uzaktan eğitime...

13.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:07
Uğur Okulları Genel Müdürü uzaktan eğitim sisteminin detaylarını anlattı

Uğur Okulları Genel Müdürü uzaktan eğitim sisteminin detaylarını anlattı

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu uzaktan eğitim sisteminin detaylarını anlattı

İSTANBUL - Corona virüsü nedeniyle okulların tatil olmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Türkiye'de uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. Açıklama sonrası birçok öğrenci ve veli uzaktan eğitimin nasıl yapılacağını ve uzaktan eğitimin ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "23 Mart haftası itibariyle devletimizin online eğitime devam edilsin şeklindeki kararına paralel olarak bütün öğrencilerimize sistemimiz üzerinden devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Corona virüs nedeniyle okulların tatil olmasının ardından Türkiye'de uzaktan eğitim sistemine geçileceğini duyurmuştu. Uzaktan eğitim hakkında birçok öğrenci ve veli bunun nasıl yapılacağını hakkında araştırma yapmaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise uzaktan eğitim hakkında detayları paylaşmıştı. Konu hakkında Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu da uzaktan eğitim ne olduğu, nasıl olacağını uygulamalı olarak anlattı.

"Sistemimiz üzerinden uzaktan eğitime devam edeceğiz"

Uzaktan eğitim hakkında konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Uzaktan eğitim sistemi uzun yıllardır Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamaya koymuş olduğu dijitalleşme ve eğitimde teknolojinin kullanılması çalışmalarının bir sonucudur. Eğitim ve bilişim ağı dediğimiz ve içerisinde bütün okulların, derslerin uygulamaları, videoları olan bir uygulamadır. Öğrenciler bu ağ üzerinden eğitimlerine devam edebilecekler. Online eğitim öğrenci ve öğretmenin aynı ortamda bulunmasının mümkün olmadığı ya da arzu etmedikleri durumlarda teknoloji alt yapısı kullanıldığı eğitim sistemidir. Senkron ve A-Senkron şeklinde yapılabilir. Senkron eğitim de öğretmen ve öğrenci bir kamera karşısında aynı ortamda bulunabiliyor. Öğretmen dersini anlatıyor ve öğrenciler de sorularını sorabiliyor. A-Senkron ise öğretmen ve öğrencinin anlatımları video üzerinden aktarılıyor. Biz Uğur Okulları olarak 2 yıl önce geliştirdiğimiz ve kullanmakta olduğumuz 'metodbox' platformundan bunu yapıyoruz. Bu platform öğrencinin hedefini belirleyip hedefine ulaşmak için takip etmesi gereken basamakların belirlenmesi ve bu basamaklar içerisinde süreci izlemekten tutun öğretmenin öğrenciye etüt tamamlama, ödev verme, video izleyebilmesi ve soru çözebilmesi ile cevap videolarının seyredilebilmesi için birçok özelliği olan uygulamadır. Biz bu uygulama üzerinden 23 Mart haftası itibariyle devletimizin online eğitime devam edilsin şeklindeki kararına paralel olarak bütün öğrencilerimize sistemimiz üzerinden devam edeceğiz" dedi.

Uğur Okulları Genel Müdürü uzaktan eğitim sisteminin detaylarını anlattı

Kaynak: İHA

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Uğur Okulları Genel Müdürü uzaktan eğitim sisteminin detaylarını anlattı

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