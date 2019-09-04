Uğur okulları darıca kampüsü düzenlenen törenle açıldı

04.09.2019 16:43

TÜRKİYE'nin 44 ilinde faaliyet gösteren Uğur Okulları, Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde Darıca Kampüsünü hizmete aldı.





Uğur Okulları Darıca'da toplam 2 bin 550 metrekare kapalı alan ve 2 bin metrekare açık alan olmak üzere 4 bin 550 metrekare alanda 20 derslik ile eğitim verecek. Okulda STEM Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Teknoloji Tasarım Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor.





500 öğrenci kapasiteli yeni kampüs, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okulları genel müdür yardımcıları, Uğur Okulları Darıca Kampüsü Kurucu Müdürü İrfan Yılmaz, Darıca Kampüsü kurucusu Kenan Demirci, eğitim yöneticileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı tören ile açıldı.





ÇINAR MİSALİ BÜYÜYECEĞİZ





Programın açılış konuşmasını yapan Uğur Okulları Darıca Kampüsü Kurucu Müdürü İrfan Yılmaz, "Bütün dünyada, bütün çabalar insanlığın iyiye gitmesi için, iyi şeyler yapabilmesi için, iyi bir hayatı iyi bir insan olarak bitirebilmesi için çeşitli öğretiler sunar. Bu öğretiler bazen devlet kurumlarında, bazen özel okullarda, aslında ailede başlar. Dünyada yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi de eğitim sektöründe uğraşabilmektir. Bugün Darıca'mızda, Uğur ailesinin bir çınarını buraya diktik. Ben eğitim işini bir tohum ekmeye benzetiyorum. Bir fidan dikmek diyorum. Öncelikle Darıca'da bu fidanın büyümesi için katkıda bulunan yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin vermiş olduğu hiçbir emek boşa gitmemeli. Burada kurulmuş olan bir eğitim kurumu çınar misali büyüyecek ve ilelebet burada duracaktır." dedi.





EĞİTİME ADANMIŞ BİR KAMPÜS OLUYOR





Darıca'da açılan kampüsün imkanlarını anlatan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ise, "Uğur Okulları 51 yıldır eğitimin içerisinde, ülkemizin ve dünyanın gençlerine eğitim üreten bir kurum. Bugün Darıca'mız dahil, ülkemizin 44 ilinde 106 okulu ve 77 binin üzerinde öğrencisi, 6 binin üzerinde öğretmeni ile ülkemize ve insanlığa hizmet etmeye çalışan bir kurum. Var gücümüzle, bütün deneyimimiz, özverimiz ve eğitime adanmışlığımızla çocuklarımıza en iyi eğitimi sunmak için çalışıyoruz. Biz 51 yıllık deneyimimiz ve birikimimiz ile bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Sınava hazırlık deneyimimizi, tüm okullarımıza en başarılı şekilde entegre ederek, öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz Bu yıl LGS'ye giren her 4 öğrencimizden biri %5'lik dilimde yer aldı. YKS sınavlarında ilk 1000 de 32 derece elde edildi. Üniversite sınavına giren öğrencilerimizden 352 si Tıp Fakültelerine, 6554 öğrencimizi Mühendislik Fakültelerine, 752 öğrencimizi Hukuk Fakültelerine, 4238 öğrencimizi iktisadi ve idari bilimler fakültelerine, 9738 öğrencimizi de diğer fakültelere uğurladık." diye konuştu.





Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek kampüsü gezdi.

Kaynak: DHA

- Darıcakocaeli