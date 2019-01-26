Uğur Mumcu Terörün Her Türlüsüne Savaş Açtı"

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör ve beraberindekiler, bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun aracının sergilendiği parkı ziyaret etti.

Güngör, Eskişehir'deki Uğur Mumcu Parkı'nda yaptığı açıklamada, gazeteci yazar Mumcu'nun, 24 Ocak 1993'te karlı bir Ankara sabahında aracına konulan bombanın patlaması sonucu haince katledildiğini söyledi.

O gün siyasilerinin, katil ya da katillerin bulunması için namus sözü verdiğini belirten Güngör, şunları dile getirdi:

"Aradan 26 yıl geçti ama aydınlanmamış bir cinayet olarak kaldı Uğur Mumcu suikasti. Aynen Çetin Emeç, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok gibi. Uğur Mumcu yaşamı boyunca Türk aydınlanmasının önündeki engelleri yıkmak için çalıştı, tam bağımsız Türkiye için çaba gösterdi ve emperyalizme karşı çıktı. Aynı zamanda devletin itibarını düşünmek yerine düşüren politikacılarla da mücadele etti. Emekten yanaydı, barışı savundu ve terörün her türlüsüne savaş açtı.

Bugün 26'ncısı düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası etkinliğinde Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde Uğur Mumcu Parkı'nda bulunmaktayız. Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı aracın sergilendiği bu anıt, bir ibret vesikası olarak gelecek nesillere aktarılacaktır."

Grup üyeleri açıklamanın ardından aracın bulunduğu yere çelenk bıraktı.

Kaynak: AA