Uğur Mumcu Suikastının 26. Yılı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu için ölümünün 26'ncı yılında, Biga'da anma programı düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Osman Öztürk, Biga Belediyesi Sanat Merkezi Sergi Salonunda düzenlenen programda, Uğur Mumcu'nun 26 yıl önce bir suikast sonucu öldürüldüğünü söyledi.

Bu törenlerin hem bir hüzün hem de hiç bitmeyecek bir umut verdiğini ifade eden Öztürk, "Her sene burada bizlerle beraber olan sizler, Cumhuriyet ve kazanımlarını her zaman savunulacak olmasının bir garantisi olarak dimdik duruyorsunuz. Zamanı geldiğinde yerimizi daha dinamiklere daha çok çalışacaklara bırakacağız ama yılmayacağız, yorulmayacağız." dedi.

Anma programına, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, CHP İlçe Başkanı Atilla Diren, CHP Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri katıldı.

Program sonunda Uğur Mumcu Caddesi'nde karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA