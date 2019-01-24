Uğur Mumcu Suikastinin 26. Yılı

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ıncı yılında Eskişehir'de anıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, törende yaptığı konuşmada, Mumcu için yapılan ve üzerinde otomobilinin bulunduğu anıtın, belge niteliği taşıdığını belirtti.

Törene, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA