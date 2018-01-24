Uğur Mumcu Suikastının 25. Yılı

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yılında Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anıldı.

Mumcu'nun Ali Çetinkaya Mahallesindeki Tapu Kadastro Sitesi'nde bulunan evinin önünde düzenlenen törene, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, belediye meclis üyeleri, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Gençer, burada yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu'nun Türk tarihinin en önemli yazarlarından biri olduğunu belirterek, "Uğur Mumcu maalesef bizim en büyük kaybımızdır. Ama insanlar böyle değerleri aradan 25 yıl geçmesine rağmen unutmuyorlar. Ayvalık'ın yanı sıra Ankara'da ve Türkiye'nin her yerinde bugün Uğur Mumcu anılıyor. Uğur Mumcu, katledilmeden önce ne söylediyse, bugün o söylediklerinin hepsine birebir tanık oluyoruz." dedi.

Etkinlikte, şiirlerin okunmasının ardından Uğur Mumcu'nun evinin balkonuna karanfiller bırakıldı.