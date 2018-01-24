Uğur Mumcu, Samsun'da Adının Verildiği Parkta Anıldı

GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülmesinin 25'inci yıl dönümünde, Samsun'da adının verildiği parkta düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarı Uğur Mumcu için 24 Ocak 1993 tarihinde, evinin önündeki otomobiline konulan bombayla öldürülmesinin yıl dönümünde, isminin verildiği İlkadım ilçesindeki parkta anma töreni düzenlendi. Uğur Mumcu Parkı'ndaki törende konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, "25 yıl önce, kalemi kimseye biat etmeyen ve satılmayan, gerçek bir gazeteciyi, sözde değil, özde bir Atatürkçü'yü, Uğur Mumcu'yu kalleş bir pusu ile aramızdan kopardılar. Bizler, sabırla geçmişte ve 25 yıldır olduğu gibi yine meydanlar da olacağız. Adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, özgürlük ve aydınlanma istiyoruz. Verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Sabırla gerçek katillerin hesap vermesini bekliyoruz ve haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

Şarkıların söylendiği, şiirlerin okunduğu tören, Uğur Mumcu Anıtı'na kırmızı karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

- Samsun