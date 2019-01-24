Uğur Mumcu Ölümünün 26'ıncı Yılında Anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında Bodrum'da anıldı.

Bodrum Belediye Meydanında, Muğla Barosu Bodrum Temsilciliği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesince anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ortak basın açıklamasını baro temsilcisi avukat Cavidan Karaöz Özyiğit okudu.

Her yıl aynı şekilde toplanıp anma programı yapacaklarını ifade eden Özyiğit, "Her parçalanan, vurulan, yakılan bedenden yeniden ve binlerce doğacağız. Binlerce Uğur olacağız, aydınlatacağız Anadolu'muzu." dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar Mumcu'nun fotoğrafının da basılı olduğu afiş önüne kırmızı karanfiller bıraktı.

Kaynak: AA