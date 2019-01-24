Uğur Mumcu ölümünün 26'ıncı yıl dönümünde Kartal'da anıldı

İSTANBUL - Uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden usta gazeteci Uğur Mumcu, vefatının 26'ıncı yıl dönümünde Kartal'da anıldı.

Ankara'da uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden usta gazeteci Uğur Mumcu, vefatının 26'ıncı yılında Kartal'da düzenlenen etkinlikle anıldı. 24 Ocak 1993 tarihinde hayatını kaybeden usta gazeteci için ölüm yıl dönümünde Kartal Uğur Mumcu Kültür merkezinde anma töreni düzenlendi. Törene Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İlçe Başkanı Muhammer Çelebi ve yönetimi, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nejla Erdem ve yönetimi ve gazetecinin çok sayıda seveni katıldı.

Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törende, Uğur Mumcu'nun hayatını anlatan belgesel gösterildi. Daha sonra Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz bir konuşma yaparak usta gazeteciyi andı. Başkan Öz yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu'nun isminin verildiği mahallede çok sevildiğine vurgu yaptı. Başkan Öz, "Çocuklarınızın burada olması ve Uğur Mumcu'nun adının kulaklarında olması beni en çok mutlu eden konu olmuştur" İfadelerini kullandı.

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün ardından Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sertaç Eş, Uğur Mumcu ile yaşadıklarını ve Mumcunun bilinmeyen yönlerini sevenlerine aktardı.

Kaynak: İHA